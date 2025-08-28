 ¿Un respiro al bolsillo? Revisa los cambios en los precios de las bencinas - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/08/2025 11:39

¿Un respiro al bolsillo? Revisa los cambios en los precios de las bencinas

El informe de ENAP indicó que casi todos los combustibles variarán a la baja, salvo contadas excepciones.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su nuevo informe de precios con todas las variaciones que tendrán las bencinas para los próximos días.

El documento del organismo indicó que casi todos los combustibles variarán a la baja, salvo contadas excepciones.

Estos cambios entraron en vigencia hoy —jueves 28— y se suman a la baja que experimentó el kerosene la semana pasada.

El precio de las bencinas a partir del 28 de agosto

Revisa la variación de los precios de los combustibles a partir de hoy:

  • Gasolina de 93 octanos: +0,3 (pesos por litro, $/lt)
  • Gasolina de 97 octanos: -5,8 (pesos por litro, $/lt)
  • Kerosene: -8,9 (pesos por litro, $/lt)
  • Diésel: -20,8 (pesos por litro, $/lt)
  • GLP de uso particular: 0,0 (pesos por litro, $/lt)

Quién determina las variaciones de precios y cuándo habrá una nueva

Es importante aclarar que ENAP "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno". En esa línea, añaden que los valores "son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

Además, señalan que ENAP "tiene entre sus funciones principales la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con sus compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes". 

El próximo informe verá la luz la próxima semana, es decir, el miércoles 3 de septiembre. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025