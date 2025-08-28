¿Un respiro al bolsillo? Revisa los cambios en los precios de las bencinas - Chilevisión

El informe de ENAP indicó que casi todos los combustibles variarán a la baja, salvo contadas excepciones.

Este jueves, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su nuevo informe de precios con todas las variaciones que tendrán las bencinas para los próximos días.

El documento del organismo indicó que casi todos los combustibles variarán a la baja, salvo contadas excepciones.

Estos cambios entraron en vigencia hoy —jueves 28— y se suman a la baja que experimentó el kerosene la semana pasada.

El precio de las bencinas a partir del 28 de agosto

Revisa la variación de los precios de los combustibles a partir de hoy:

Gasolina de 93 octanos : +0,3 (pesos por litro, $/lt)

: +0,3 (pesos por litro, $/lt) Gasolina de 97 octanos: -5,8 (pesos por litro, $/lt)

-5,8 (pesos por litro, $/lt) Kerosene: -8,9 (pesos por litro, $/lt)

-8,9 (pesos por litro, $/lt) Diésel: -20,8 (pesos por litro, $/lt)

-20,8 (pesos por litro, $/lt) GLP de uso particular: 0,0 (pesos por litro, $/lt)

Quién determina las variaciones de precios y cuándo habrá una nueva

Es importante aclarar que ENAP "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno". En esa línea, añaden que los valores "son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

Además, señalan que ENAP "tiene entre sus funciones principales la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con sus compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

El próximo informe verá la luz la próxima semana, es decir, el miércoles 3 de septiembre.