Travel Sale 2025 inicia este lunes 25 de agosto: Conoce dónde revisar las mejores ofertas - Chilevisión

El evento contará con descuentos de hasta un 55% en viajes, pasajes y servicios turísticos. Conoce a continuación todos los detalles.

Este lunes 25 de agosto comienza una nueva edición del Travel Sale, un evento que busca incentivar el desarrollo del turismo y acerca a los viajeros chilenos a destinos nacionales e internacionales con precios exclusivos.

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo y la Federación de Empresas de Turismo de Chile, contará con descuentos de hasta un 55% en viajes, pasajes y servicios turísticos.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas?

Esta edición de Travel Sale 2025 se extienderá desde el lunes 25 de agosto hasta el miércoles 27 del mismo mes.

En esta nueva edición participarán 35 marcas del rubro, entre ellas aerolíneas, agencias, aseguradoras y empresas de arriendo de autos, además de accesorios como maletas y mochilas.

¿Cuál es el sitio oficial de Travel Sale 2023?