¿Cuándo es el próximo feriado? Todos los fin de semana largo que quedan para este 2025 - Chilevisión

22/09/2025 08:49

¿Cuándo es el próximo feriado? Todos los fin de semana largo que quedan para este 2025

Cuatro días de descanso dejó el fin de semana largo de Fiestas Patrias, ocasión que unos descansaron y otros aprovecharon de festejar. Revisa aquí los días feriados que quedan para el resto del año.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo concluyeron los festejos de Fiestas Patrias, mismos que este 2025 dejaron hasta cuatro días de descanso para los chilenos y chilenas.

El inicio de la primavera da cuenta de que poco a poco entramos a la recta final del 2025, pues restan tres meses de lo que será el último cuarto del año en curso.

Tras las celebraciones del 18 de septiembre, sólo quedan 7 feriados, sin embargo, algunos de ellos caen en día sábado o domingo. 

Todos los feriados que quedan para este 2025

Para el próximo feriado en el calendario habrá que esperar al menos 30 días, en concreto al viernes 31 de octubre, fecha en que se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Hay que tener en consideración que la festividad religiosa no corresponde a un día feriado irrenunciable y por el día en que cae tampoco habrá fin de semana largo. 

Solo son irrenunciables los feriados correspondientes a Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador, Fiestas Patrias y días de elecciones.

Revisa a continuación los feriados que quedan en 2025.

  • Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (Segunda vuelta, feriado legal)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

¿Y cuáles son fin de semana largo?

Los fin de semana largo que quedan para el 2025 son sólo dos:

  • El viernes 31 de octubre
  • El lunes 8 de diciembre
