¿Tienes 55 años o más? Así puedes postular gratis a alguno de los 600 puestos de trabajo
La iniciativa es gratuita y reúne a empresas de distintos rubros, con ofertas de trabajo para personas de 55 años o más que busquen alternativas en el mundo laboral.
La segunda edición de la Feria Digital de Empleos Senior se realiza este miércoles 28 y jueves 29 de octubre, con cerca de 600 vacantes laborales dirigidas a personas de 55 años o más.
La iniciativa reúne a empresas de distintos rubros, con ofertas de trabajo, contacto directo con reclutadores y herramientas de orientación para quienes quieren reincorporarse al mercado laboral.
La feria funciona a través del sitio web oficial, donde los participantes pueden crear un perfil, revisar las ofertas disponibles y enviar sus postulaciones.
Quienes necesiten apoyo para registrarse pueden a distintos puntos de orientación presencial habilitados en el país.
Cargos y ofertas de empleo
Las vacantes abarcan distintas áreas laborales, desde salud y ventas hasta minería, ingeniería, administración y servicios auxiliares. Entre los cargos informados se encuentran:
- Salud: enfermería, TENS, auxiliares clínicos y de pabellón, tecnólogos médicos.
- Ventas y área comercial: ejecutivos/as de ventas presenciales, terreno, telefónicas y B2B; ejecutivos/as comerciales, coordinadores/as y supervisores/as de ventas.
- Minería y operaciones: operadores/as de mina, planta, planta concentradora, ripios y producción; mantenedores/as y supervisores/as de operaciones.
- Ingeniería y mantenimiento: ingenieros/as de construcción, costos, perforación y tronadura, sala de control; eléctricos/as instrumentistas.
- Administración y análisis: analistas comerciales, de cobranza, compras, finanzas y reportería; asistentes administrativos/as.
- Servicios auxiliares: auxiliares de aseo y limpieza industrial, auxiliares de servicios generales y guardias de seguridad.
La disponibilidad de cada cargo dependerá de las vacantes publicadas por las empresas participantes y de los requisitos asociados a cada proceso de selección.
¿Cómo postular online a la Feria de Empleos Senior?
La feria digital estará disponible desde las 00:00 de este miércoles 28 de octubre hasta este jueves 29 de octubre a las 23:59 horas.
La participación es gratuita y está dirigida a personas de 55 años o más de cualquier región de Chile. Para acceder a las ofertas laborales, es necesario ingresar a la plataforma oficial feriaempleossenior.com.
El proceso de postulación contempla los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web y seleccionar la opción “Soy Persona”.
- Registrate para acceder a la plataforma.
- Completa el perfil con tus antecedentes personales y laborales, además de las preferencias de búsqueda.
- Revisar las ofertas.
- Postular a los cargos enviando las solicitudes a los empleos seleccionados.
Puntos de ayuda presencial
Quienes necesiten orientación presencial para realizar su postulación pueden recibirlar este miércoles 28 de octubre, entre las 9:00 y las 14:00 horas, en puntos habilitados.
Espacio Urbano
- Antofagasta: Zenteno 21.
- Viña del Mar: avenida Benidorm 805 y 961, sector Viña 15 Norte.
- San Miguel: avenida José Miguel Carrera 6150, sector Gran Avenida.
- Puente Alto: avenida Concha y Toro 1149.
- Melipilla: Serrano 395.
- Punta Arenas: avenida Eduardo Frei Montalva 1110, sector Pionero.
Caja Los Héroes
- Sucursales de Caja Los Héroes
- Iquique: San Martín 255.
- La Serena: Balmaceda 581.
- San Antonio: avenida Barros Luco 1613.
- Concepción: Maipú 763.
- Puerto Montt: Urmeneta 305.