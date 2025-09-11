Subió la parafina: ENAP revela nuevo informe con precios de combustibles cerca de Fiestas Patrias - Chilevisión

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) entregó un nuevo informe respecto a la variación de precios que experimentarán los combustibles durante las siguientes semanas.

El informe semanal de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) sobre los precios del combustible trajo una buena noticia para los conductores y otra mala para quienes utilizan parafina en los días fríos.

Según anunció el organismo, el precio de la gasolina de 93 y 97 octanos no sufrirá variación en su precio. Sin embargo, el kerosene registró una importante alza.

En cuanto a quienes utilicen diésel, este tampoco variará su valor.

ENAP anunció aumento de precio de la parafina

De acuerdo al último informe de ENAP publicado la jornada del 10 de septiembre, el kerosene será el único combustible en subir de precio.

Por lo que, la jornada de este jueves, el precio de la parafina se elevará en $14,9 por litro.

Un aumento significativo para quienes utilizan este combustible como fuente de calefacción del hogar.