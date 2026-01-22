Buenas noticias para el bolsillo: Precios de las bencinas sufrirán baja esta semana - Chilevisión

Las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentarán una baja, mientras que el kerosene sufrirá un alza.

Este jueves, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer el más reciente informe de variación de precios de los combustibles para los próximos días.

El documento emitido por la estatal informó que los precios de las bencinas registrarán tanto alzas como disminuciones.

Recordemos que las fluctuaciones en los valores entrarán en vigencia a partir de las próximas horas.

Suben y bajan: ¿Qué pasará con el precio de las bencinas?

De acuerdo a ENAP, tres de los combustibles informados experimentarán bajas, uno un alza y el último no variará. Revisa acá el detalle:

Gasolina de 93 octanos : -24,3 (pesos por litro, $/lt)

: -24,3 (pesos por litro, $/lt) Gasolina de 97 octanos: -24,3 (pesos por litro, $/lt)

-24,3 (pesos por litro, $/lt) Kerosene: +9,3 (pesos por litro, $/lt)

+9,3 (pesos por litro, $/lt) Diésel: -18,1 (pesos por litro, $/lt)

-18,1 (pesos por litro, $/lt) GLP de uso particular: +0,0 (pesos por litro, $/lt)

Qué determina la variación de los valores

A través del mismo documento, ENAP aclara que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno". En ese sentido, explican que los valores "son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

El próximo informe del organismo será publicado el miércoles 28 de enero.