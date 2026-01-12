 Precio de la bencina esta semana en Chile: ¿Subió o bajó el combustible? - Chilevisión
12/01/2026 13:14

Precio de la bencina esta semana en Chile: ¿Subió o bajó el combustible?

Ya se conocen los precios de los combustibles de esta semana. Revisa acá la variación por litro y los valores de cada bencinera.

Publicado por CHV Noticias

El pasado miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) emitió un nuevo informe de precios estimados para combustibles, dando a conocer la variación del valor por litro de esta semana. 

Esta modificación del precio afecta a la gasolina, kerosene, disésel y gas licuado desde el 7 de enero hasta un nuevo informe de la entidad.

¿Cuál será la variación esta semana? 

La modificación de la bencina de acuerd a ENAP para los próximos días es la siguiente: 

  • Gasolina de 93 octanos varía $0
  • Gasolina de 97 octanos varía $0
  • Kerosene baja $3,6 por litro
  • Diésel varía $0
  • GLP de uso vehicular varía $0

De este modo, todos los precios de combustibles se mantienen, excepto el de Kerosene.

¿Cómo conocer el precio de cada bencinera? 

Para comparar los valores revisa el mapa de Bencina En Línea de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Haz zoom hasta encontrar el sector deseado y luego presiona en alguna estación de servicio.

Así, podrás conocer el detalle de los precios de cada combustible y otros datos de la bencinera como el horario de atención, los métodos de pago y los servicios disponibles. Puedes usar el buscador en la imagen acontinuación.

