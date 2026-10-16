STGO10K cierra su temporada 2026 en Ñuñoa: Revisa horarios, recorridos y cortes de tránsito

Esta será la cuarta y última fecha del circuito, que durante el año pasó por comunas como Las Condes, Ñuñoa y Lo Barnechea, en medio del creciente interés por el running en Chile.

Las calles de Ñuñoa recibirán este domingo 18 de octubre una nueva edición del Marley Coffee STGO10K By ASICS, que marcará el cierre de su temporada 2026.

La competencia reunirá a corredores de distintos niveles y contará con recorridos de 5K y 10K.

Esta será la cuarta y última fecha del circuito, que durante el año pasó por comunas como Las Condes, Ñuñoa y Lo Barnechea, en medio del creciente interés por el running en Chile.

Horarios y recorridos del STGO10K en Ñuñoa

La competencia comenzará a las 08:00 horas desde Avenida Campos de Deportes, con dos distancias disponibles para los participantes.

El circuito de 10 kilómetros recorrerá las calles Dublé Almeyda, Ramón Cruz Montt, Avenida Grecia y Crescente Errázuriz. Además, tendrá un desnivel acumulado de 111 metros y un punto de hidratación en el kilómetro 5.

También habrá un circuito de 5 kilómetros, pensado para quienes prefieran una distancia más breve.

Cortes de tránsito por corrida STGO10K

Debido a la realización del STGO10K este domingo 18 de octubre, se implementarán cortes de tránsito, desvíos y restricciones vehiculares en distintas calles de Ñuñoa, especialmente en los alrededores de Avenida Grecia y Ramón Cruz Montt.

Según la información entregada por la organización, las modificaciones para los automovilistas serán las siguientes:

Vehículos de sur a norte: Quienes habitualmente cruzan Avenida Grecia deberán desviarse hacia el oriente por esta avenida hasta la Rotonda Grecia, donde podrán retornar hacia el poniente y retomar su recorrido al norte por Ramón Cruz Montt.

Conductores que doblan hacia el poniente: Los vehículos que circulen de sur a norte y giren por Avenida Grecia al poniente podrán retomar su trayecto hacia el norte por José Domingo Cañas.

Vehículos de norte a sur: Los desvíos se realizarán por Avenida Irarrázaval hacia el oriente, hasta Américo Vespucio.

Avenida Grecia Sur: El tránsito de oriente a poniente no sufrirá modificaciones.

Avenida Grecia Norte: En dirección de poniente a oriente, las dos primeras pistas estarán segregadas, mientras que la tercera permanecerá habilitada para vehículos particulares entre Ramón Cruz Montt y Crescente Errázuriz.

La organización recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y considerar rutas alternativas durante el desarrollo de la competencia, cuya largada está programada para las 08:00 horas.

Por el momento, aún no están disponibles los horarios de inicio y término de estas restricciones.

¿Cuándo y dónde retirar los kits?

Los participantes podrán retirar sus kits este sábado 17 de octubre, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en la Plaza de las Artes Pianista Valentín Trujillo, ubicada en Alcaldesa Balbina Vera 3526, detrás de la Municipalidad de Ñuñoa.

Para realizar el retiro será necesario presentar la cédula de identidad o pasaporte.

El público también podrá acompañar a los corredores desde distintos puntos del recorrido y en la zona de meta.