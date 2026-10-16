Vuelco en muerte de mujer en Valparaíso: Investigan posible asesinato tras rescate desde el mar

Desde el Ministerio Público detallaron que inicialmente se sospechó de un ataque de un lobo marino como causa de muerte. Sin embargo, la hipótesis se descartó al detectar heridas cortopunzantes en el cuello y tórax de la víctima.

Un inesperado vuelco tuvo el caso de una mujer que este viernes fue rescatada desde el mar en el sector de Caleta Portales, en Valparaíso, y que posteriormente falleció en el Hospital Carlos Van Buren.

Aunque inicialmente se sospechó de un ataque de un lobo marino, la Fiscalía descartó esta hipótesis tras detectar heridas cortopunzantes en el cuello y tórax de la víctima.

El fiscal adjunto Germán Klug, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Valparaíso, explicó que la mujer fue encontrada cerca de las 13:30 horas, luego de que civiles advirtieran un rastro de sangre en el agua e intentaran rescatarla.

El persecutor detalló que la víctima presentaba “heridas en el tórax y en el cuello, heridas que están limpias, que son simétricas”, características que permitieron descartar preliminarmente la intervención de fauna marina.

Consultado sobre la posible responsabilidad de otra persona, Klug confirmó que “se sospecha la participación de terceros” y agregó que la principal hipótesis apunta a la utilización de un arma cortopunzante.

“Tenemos un nombre potencial”

Respecto a los registros audiovisuales que circulan en redes sociales, donde se observa a la mujer en el sector costero, el fiscal sostuvo que resulta poco probable que las lesiones hayan ocurrido mucho antes.

“Por las heridas, sobre todo como les mencioné, de tórax y cuello, parece poco probable que haya sido herida con mucha anterioridad“, explicó.

La víctima sería una mujer de entre 30 y 40 años, cuya identidad todavía no ha sido confirmada oficialmente. “Tenemos un nombre potencial, pero preferimos, por respeto a la familia, entregarlo cuando estemos con certeza” , indicó el persecutor.

Finalmente, la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, además del análisis de cámaras de seguridad y el empadronamiento de testigos, especialmente de quienes participaron en el rescate.

Por su parte, el Servicio Médico Legal deberá establecer las características y profundidad de las lesiones, así como determinar si fueron provocadas por una o más armas. Hasta ahora, no existe un agresor identificado.