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Masivo allanamiento en Lampa: 6 personas detenidas en 15 domicilios tras 15 encerronas y abordazos

Mauricio Guerra
Por Mauricio Guerra

Periodista de CHV Noticias

La PDI desarticuló organización dedicada al robo de vehículos alta gama. En total se allanaron 15 domicilios en Lampa, lo que llevó a la detención de seis individuos: cinco formaban parte de la banda dedicada al robo de vehículos y uno fue detenido por posesión de drogas. Los tres sujetos mayores de edad tienen antecedentes por delitos similares. La banda acechaba a sus víctimas en comunas como Colina, Pudahuel y servicentros o autopistas, y se les atribuyen al menos 25 hechos delictuales.

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