16/ 10/ 2026 19:11

Masivo allanamiento en Lampa: 6 personas detenidas en 15 domicilios tras 15 encerronas y abordazos

La PDI desarticuló organización dedicada al robo de vehículos alta gama. En total se allanaron 15 domicilios en Lampa, lo que llevó a la detención de seis individuos: cinco formaban parte de la banda dedicada al robo de vehículos y uno fue detenido por posesión de drogas. Los tres sujetos mayores de edad tienen antecedentes por delitos similares. La banda acechaba a sus víctimas en comunas como Colina, Pudahuel y servicentros o autopistas, y se les atribuyen al menos 25 hechos delictuales.