Si eres mujer puedes optar a 5 bonos y beneficios durante abril: Conoce montos y requisitos

En esta fecha aparecen los pagos mensuales de bonos, subsidios y beneficios a través de los distintos programas sociales que entrega el gobierno. Revisa aquí a cuáles puedes acceder.

Las mujeres pueden optar en abril a una serie de bonos y beneficios que el Estado tiene a disposición de las ciudadanas del país para aumentar sus ingresos y, de esta forma, mejorar su calidad de vida.

Con el alza en los precios de los distintos productos y servicios y el aumento en el costo de la vida, una ayuda económica siempre es bien recibida en las familias chilenas y este inicio de mes no es la excepción.

Muchos de estos beneficios tienen requisitos de acceso, además de necesitar una postulación previa para recibir el pago. Aún así, hay otros que se entregan de manera automática si es que se cumplen con las condiciones establecidas.

Bono Dueña de Casa (Bono de Protección)

Esta es una ayuda económica de carácter mensual no postulable que se paga por un periodo de dos años. Para recibirlo es necesario ser parte del Subsistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades

Los otros requisitos son haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema y firmar la carta de compromiso y un plan de intervención con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Más información acá.

Monto : Totaliza un monto de $452 mil que son divididos en 24 cuotas.



Bono por Hijo

El Bono por Hijo es una bonificación dirigida a mujeres jubiladas que entrega el IPS, por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado. El objetivo es aumentar el monto de la pensión de las mujeres mayores de 65 años, que sean madres.

Está orientado a mujeres con 65 años de edad o más y que residan en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Para conocer más sobre las condiciones revisa el sitio web de ChileAtiende.

Monto: Su cálculo contempla desde la fecha de nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales (para quienes trabajen y tengan entre 18 y 65 años).



Subsidio Unificado al Empleo

Es un nuevo subsidio que simplificará el actual sistema, unificando los recursos de tres beneficios dependientes del Sence: Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Una vez en marcha, se realizará mediante una solicitud directa, sin trámites engorrosos, y su duración será de 12 meses para fomentar la experiencia formal en el primer año de empleo. Revisa aquí los detalles.

Monto: Podrá alcanzar hasta $185.000 mensuales combinados entre trabajador y empleador , aunque el monto dependerá de las condiciones específicas del contrato.

