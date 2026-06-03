Sercotec inicia postulación para fondo de $5 millones a MiPymes: Requisitos y quiénes pueden participar

Un total de 19 empresas postulantes serán beneficiadas con el fondo económico para mejorar sus condiciones.

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) anunció que el fondo concursable Crece inició oficialmente sus postulaciones para ayudar a fortalecer a las micros y pequeñas empresas, y cooperativas con $5 millones que pueden utilizar en maquinarias, gestión estratégica, capital de trabajo, entre otros.

Este proyecto estima beneficiar a 19 empresas postulantes con dinero para mejoras.

El proceso de inscripción a este subsidio estará abierto hasta el próximo 11 de junio a las 15:00 horas a través del sitio web de sercotec.cl.

Requisitos para postular al fondo Crece de $5 millones

Para aquellos que quieran postular al fondo Crece, deben cumplir con dos requisitos claves:

Estar formalizado en primera categoría ante el SII.

ante el SII. Tener ventas netas anuales entre 200 y 25.000 UF.

Asimismo, en caso de obtener el subsidio, deberán acreditar la aprobación previa de tres cursos gratuitos del Portal de Capacitación Virtual de Sercotec.





Quiénes pueden postular al fondo concursable a MiPyme

De acuerdo con lo informado en el sitio web de Sercotec, quienes pueden postular al subsidio, no reembolsable de $5 millones, son:

Personas naturales o jurídica que cumplan con los demás requisitos establecidos en las Bases correspondientes.

que cumplan con los demás requisitos establecidos en las Bases correspondientes. Cooperativas que cumplan con los demás requisitos establecidos en las Bases correspondientes.

Para postular al fondo Crece, debes llevar a cabo cuatro importantes pasos, estos son:

Registrarse como usuario o usuaria en www.sercotec.cl o, si ya tiene registro, actualizar sus antecedentes y revisar que se encuentre vinculada a la empresa a postular.

en www.sercotec.cl o, si ya tiene registro, actualizar sus antecedentes y revisar que se encuentre vinculada a la empresa a postular. Descargar y leer detenidamente las bases y anexos de la convocatoria.

detenidamente las bases y anexos de la convocatoria. Responder el test de preselección y grabar un video de presentación del proyecto de negocio (pitch) siguiendo las indicaciones detalladas en las bases.

de presentación del proyecto de negocio (pitch) siguiendo las indicaciones detalladas en las bases. Completar y enviar el formulario de proyecto de negocio y un esquema general del presupuesto para su ejecución, además de adjuntar la carpeta tributaria electrónica de la empresa para solicitar créditos.