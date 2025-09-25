Sence ofrece cursos GRATUITOS para sacar licencia de conducir profesional: Revisa cómo acceder - Chilevisión

Los cursos iniciarán entre fines de septiembre e inicios de octubre y cuenta con cupos limitados. Revisa los detalles a continuación.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) puso a disposición nuevos cursos gratuitos para quienes deseen obtener su licencia de conducir profesional.
Las capacitaciones están enfocadas en la clase A3, es decir, para conductores de taxis, transporte escolar, ambulancias y otros vehículos de transporte público o privado de pasajeros.
Los cupos para estas clases son limitados e iniciarán a fines de septiembre y principios de octubre en Santiago y San Antonio. Además, contemplan una duración de 236 horas.
Quienes deseen acceder a estos cursos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
En caso de cumplir con las condiciones, para postular debes:
Los cursos tienen una duración aproximada de tres meses y cuentan con 20 cupos por curso, por lo que se recomienda postular lo antes posible.
Las clases se realizarán de forma presencial en Santiago, Huechuraba y San Antonio.