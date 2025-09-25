 Sence ofrece cursos GRATUITOS para sacar licencia de conducir profesional: Revisa cómo acceder - Chilevisión
VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la "Viuda Negra"?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI ACTUALIZACIÓN | Metro de Santiago restableció servicio en la totalidad de la Línea 1 VIDEO | Cámara registró el momento exacto en que explota casa en Pudahuel
25/09/2025 15:56

Sence ofrece cursos GRATUITOS para sacar licencia de conducir profesional: Revisa cómo acceder

Los cursos iniciarán entre fines de septiembre e inicios de octubre y cuenta con cupos limitados. Revisa los detalles a continuación.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) puso a disposición nuevos cursos gratuitos para quienes deseen obtener su licencia de conducir profesional.

Las capacitaciones están enfocadas en la clase A3, es decir, para conductores de taxis, transporte escolar, ambulancias y otros vehículos de transporte público o privado de pasajeros.

Los cupos para estas clases son limitados e iniciarán a fines de septiembre y principios de octubre en Santiago y San Antonio. Además, contemplan una duración de 236 horas.

Cómo postular a los cursos gratuitos

Quienes deseen acceder a estos cursos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener 20 años o más.
  • Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
  • Tener licencia de conducir clase B con al menos dos años de antigüedad.
  • Contar con la enseñanza media completa (preferentemente).
  • Presentar tu Hoja de Vida del Conductor.
  • Aprobar los exámenes físicos y psicológicos requeridos.

En caso de cumplir con las condiciones, para postular debes:

  1. Revisar el listado de cursos disponibles en la página del Sence.
  2. Selecciona el curso y hacer clic en "Postular".
  3. Ingresa con tu RUT y Clave Única.
  4. Completa los datos solicitados.

Programas de capacitación del Sence

Los cursos tienen una duración aproximada de tres meses y cuentan con 20 cupos por curso, por lo que se recomienda postular lo antes posible.

Las clases se realizarán de forma presencial en Santiago, Huechuraba y San Antonio.

