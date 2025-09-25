Sence ofrece cursos GRATUITOS para sacar licencia de conducir profesional: Revisa cómo acceder - Chilevisión

Los cursos iniciarán entre fines de septiembre e inicios de octubre y cuenta con cupos limitados. Revisa los detalles a continuación.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) puso a disposición nuevos cursos gratuitos para quienes deseen obtener su licencia de conducir profesional.

Las capacitaciones están enfocadas en la clase A3, es decir, para conductores de taxis, transporte escolar, ambulancias y otros vehículos de transporte público o privado de pasajeros.

Los cupos para estas clases son limitados e iniciarán a fines de septiembre y principios de octubre en Santiago y San Antonio. Además, contemplan una duración de 236 horas.

Cómo postular a los cursos gratuitos

Quienes deseen acceder a estos cursos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 20 años o más.

Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Tener licencia de conducir clase B con al menos dos años de antigüedad.

Contar con la enseñanza media completa (preferentemente).

Presentar tu Hoja de Vida del Conductor.

Aprobar los exámenes físicos y psicológicos requeridos.

En caso de cumplir con las condiciones, para postular debes:

Revisar el listado de cursos disponibles en la página del Sence. Selecciona el curso y hacer clic en "Postular". Ingresa con tu RUT y Clave Única. Completa los datos solicitados.

Programas de capacitación del Sence

Los cursos tienen una duración aproximada de tres meses y cuentan con 20 cupos por curso, por lo que se recomienda postular lo antes posible.

Las clases se realizarán de forma presencial en Santiago, Huechuraba y San Antonio.