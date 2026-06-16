Se acerca la fecha de postulación al Subsidio de Arriendo: Conoce requisitos y cómo obtener hasta casi $7 millones

Este beneficio está destinado a familias allegadas, o que actualmente son arrendatarias y que necesiten una solución habitacional por un tiempo determinado. Revisa todos los detalles.

El Subsidio de Arriendo de Vivienda es un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Las familias beneficiarias recibirán un subsidio total de 170 UF ($6.932.985) que se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF ($171.285), el que podrá ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de ocho años.

El valor del arriendo de la vivienda no podrá superar las 11 UF ($448.604). Sin embargo, el monto máximo del subsidio y del arriendo pueden variar según la localización geográfica de la comuna en que se encuentra la vivienda.





Requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo

Este beneficio está destinado a familias allegadas, o que actualmente son arrendatarias, que necesiten una solución habitacional por un tiempo determinado, puedan pagar un arriendo y cumplan con los siguientes requisitos:

Tener mínimo 18 años.

Contar con cédula nacional de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular al menos con tu cónyuge, conviviente civil, conviviente (no formalizado por un Acuerdo de Unión Civil) o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado. Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 Unidades de Fomento (UF) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Unidades de Fomento (UF) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil. Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF . Por cada integrante familiar por sobre el tercero, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF (es decir: si son 4 personas, puedes tener un ingreso familiar de hasta 33 UF; si son 5 personas, 41 UF; y así, sucesivamente).

. Por cada integrante familiar por sobre el tercero, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF (es decir: si son 4 personas, puedes tener un ingreso familiar de hasta 33 UF; si son 5 personas, 41 UF; y así, sucesivamente). Tener cotizaciones previsionales informadas en línea por la Superintendencia de Pensiones (SP).

Si no tienes contrato de trabajo, puedes acreditar ingresos presentando un informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de los últimos 6 meses de boletas de honorarios, las últimas 6 liquidaciones de alcance líquido o el comprobante de pago de tu pensión de invalidez, vejez o sobreviviencia.

Contar con certificación de ahorro en instituciones financieras que mantengan convenio de consulta en línea con el Minvu (Banco Estado, Scotiabank, Coopeuch y Caja Compensación Los Andes).

Cuándo es la fecha de postulación al Subsidio de Arriendo

Para postular al Subsidio de Arriendo de Vivienda se debe acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($163.129) y la fecha de postulación es entre el 7 de julio y el 7 de agosto de 2026.