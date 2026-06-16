Se acerca la fecha de postulación al Subsidio de Arriendo: Conoce requisitos y cómo obtener hasta casi $7 millones
Este beneficio está destinado a familias allegadas, o que actualmente son arrendatarias y que necesiten una solución habitacional por un tiempo determinado. Revisa todos los detalles.
El Subsidio de Arriendo de Vivienda es un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.
Las familias beneficiarias recibirán un subsidio total de 170 UF ($6.932.985) que se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF ($171.285), el que podrá ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de ocho años.
El valor del arriendo de la vivienda no podrá superar las 11 UF ($448.604). Sin embargo, el monto máximo del subsidio y del arriendo pueden variar según la localización geográfica de la comuna en que se encuentra la vivienda.
Requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo
Este beneficio está destinado a familias allegadas, o que actualmente son arrendatarias, que necesiten una solución habitacional por un tiempo determinado, puedan pagar un arriendo y cumplan con los siguientes requisitos:
- Tener mínimo 18 años.
- Contar con cédula nacional de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
- Postular al menos con tu cónyuge, conviviente civil, conviviente (no formalizado por un Acuerdo de Unión Civil) o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado. Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica.
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 Unidades de Fomento (UF) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.
- Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar por sobre el tercero, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF (es decir: si son 4 personas, puedes tener un ingreso familiar de hasta 33 UF; si son 5 personas, 41 UF; y así, sucesivamente).
- Tener cotizaciones previsionales informadas en línea por la Superintendencia de Pensiones (SP).
- Si no tienes contrato de trabajo, puedes acreditar ingresos presentando un informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de los últimos 6 meses de boletas de honorarios, las últimas 6 liquidaciones de alcance líquido o el comprobante de pago de tu pensión de invalidez, vejez o sobreviviencia.
- Contar con certificación de ahorro en instituciones financieras que mantengan convenio de consulta en línea con el Minvu (Banco Estado, Scotiabank, Coopeuch y Caja Compensación Los Andes).
Cuándo es la fecha de postulación al Subsidio de Arriendo
Para postular al Subsidio de Arriendo de Vivienda se debe acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($163.129) y la fecha de postulación es entre el 7 de julio y el 7 de agosto de 2026.