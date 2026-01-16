¿Saldo a favor en cajas de compensación 2026? Revisa si tienes dinero por retirar hoy mismo - Chilevisión

Si estás afiliado/a a una caja de compensación, podrías tener dinero por retirar y recibirlo directamente a tu bolsillo. Revisa acá si te corresponde y cómo hacer el trámite.

Las cajas de compensación permiten a afiliados y pensionados revisar si tienen saldos a favor por ajustes en el crédito social.

Cajas de Chile, asociación gremial que agrupa estas entidades, dispone de una herramienta que permite a los 7,4 millones de afiliados consultar si mantienen dineros disponibles para el retiro.

Según información de la Superintendencia de Seguridad Social, a junio de 2025 existían cerca de 24 mil personas y 1.600 empresas con montos por recuperar, por un total de $1.416 millones.

Revisa acá si tienes saldos a favor en cajas de compensación 2026

Para consultar si tienes dinero por cobrar, solo basta con que ingreses a la sección de "Saldos a favor" del sitio web habilitado por Cajas de Chile (o pinchar la imagen de abajo).

Ingresando tu RUT, la plataforma indicará automáticamente si hay saldos disponibles, así como la caja de compensación en la que se encuentran.

Si es el caso, podrás activar el trámite de solicitud de devolución, ingresando a la página web de la caja de compensación indicada. También podrás ver los detalles, mecanismos y forma de pago.

Consulta acá con tu RUT si tienes saldos disponibles en cajas de compensación: