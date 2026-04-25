Revisa cortes de calles y el mapa de la Maratón de Santiago 2026

Las primeras restricciones en el marco de la competencia comenzarán la mañana del sábado 25 en el eje de la Alameda y en el sector del barrio cívico. Revisa aquí el mapa completo de los cortes y desvíos.

El Maratón de Santiago vuelve a este fin de semana y, como siempre, la instancia contará con tres largadas de 10, 21 y 42 kilómetros, las que se correrán a lo largo de las principales calles de la capital.

La corrida se realizará este domingo 26 de abril y el punto de partida será en la Avenida Liberador Bernardo O’Higgins con Teatinos, en el frontis del Palacio de La Moneda, donde estarán el punto de partida y la meta.

En esa línea, desde la organización confirmaron los cortes de calles y desvíos de tránsito por la denominada “fiesta deportiva más grande de Chile”, por lo que es importante considerar esta información para planificar traslados y viajes sin contratiempos.





Cortes y desvíos en Santiago centro

Desde las 09:00 horas los ejes de Teatinos-Nataniel Cox y Morandé-Zenteno entre Agustinas y Padre Alonso de Ovalle, tendrán tránsito suspendido debido a trabajos de la productora.

Desde las 12:00 horas Alameda al poniente será desviada en Miraflores y Mac Iver; y al oriente en Avda. Manuel Rodríguez.

Este será el recorrido del Maratón de Santiago 2026

Los cambios comenzarán este viernes 24 y sábado 25 en sectores aledaños al área de meta frente a La Moneda, con el objetivo de preparar las instalaciones y estructuras relacionadas al evento.

A partir de las 06:00 horas del domingo 26 quedará prohibida la circulación de vehículos en los tramos utilizados en los circuitos en la Alameda, según anunció Gonzalo Cuevas, seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la RM.

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