Temblor hoy 25 de abril en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Durante este sábado 25 de abril, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 25 de abril en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.6

Hora : 08:04 horas.

: 08:04 horas. Epicentro: 47 km al S de Mina Collahuasi.

Profundidad: 143 km.

Magnitud: 3.8

Hora : 05:50 horas.

: 05:50 horas. Epicentro: 67 km al suroeste de Arica.

Profundidad: 44 km.

Magnitud: 3.4

Hora : 05:00 horas.

: 05:00 horas. Epicentro: 91 km al sureste de Socaire.

Profundidad: 200 km.

Magnitud: 3.3

Hora : 03:45 horas.

: 03:45 horas. Epicentro: 86 km al oeste de San Antonio de los Cobres.

Profundidad: 203 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.