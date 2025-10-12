Resultados de Admisión Escolar 2026 se conocerán esta semana: Revisa las fechas del proceso - Chilevisión

El sistema para solicitar y acceder a vacantes en establecimientos educacionales dará a conocer sus resultados en los próximos días. Conoce todos los detalles del Sistema de Admisión 2026 a continuación.

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) es un mecanismo que le permite a los padres y apoderados postular a sus hijos e hijas a todos los establecimientos educativos municipales y particular subvencionados que deseen.

Esto aplica desde prekínder hasta cuarto medio, mediante un proceso que se realiza a través de una plataforma web a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc).

Las postulaciones para el año escolar 2026 se llevaron a cabo entre el martes 5 y el jueves 28 de agosto y los resultados de este proceso serán publicados en los próximos días.

Admisión Escolar 2026: ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los resultados para el proceso de admisión 2026 se darán a conocer entre el 15 y el 21 de octubre de 2025.

A continuación, revisa las siguientes fechas relevantes del proceso:

Resultados : desde el 15 de octubre (9:00 horas) hasta el 21 de octubre de 2025 (14:00 horas).

: desde el 15 de octubre (9:00 horas) hasta el 21 de octubre de 2025 (14:00 horas). Resultados de listas de espera del periodo principal : Desde el 29 de octubre (9:00 horas) hasta el 30 de octubre de 2025 (14:00 horas).

: Desde el 29 de octubre (9:00 horas) hasta el 30 de octubre de 2025 (14:00 horas). Periodo complementario de postulación : desde el 12 de noviembre (9:00 horas) hasta el 19 de noviembre de 2025 (14:00 horas).

: desde el 12 de noviembre (9:00 horas) hasta el 19 de noviembre de 2025 (14:00 horas). Resultados (periodo complementario) : a partir del 2 de diciembre de 2025 (9:00 horas).

: a partir del 2 de diciembre de 2025 (9:00 horas). Matrículas: En todas las regiones desde el 9 hasta el 23 de diciembre. En Aysén y Magallanes desde el 9 hasta el 30 de diciembre de 2025.

Durante la etapa de resultados, al ingresar al sistema, los apoderados podrán aceptar o rechazar el establecimiento asignado. Si aceptan y activan la lista de espera, deberán estar atentos a los listados del 29 y 30 de octubre.