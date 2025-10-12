Resultados de Admisión Escolar 2026 se conocerán esta semana: Revisa las fechas del proceso - Chilevisión

Las postulaciones para el año escolar 2026 se llevaron a cabo entre el martes 5 y el jueves 28 de agosto y los resultados de este proceso serán publicados en los próximos días.
El sistema para solicitar y acceder a vacantes en establecimientos educacionales dará a conocer sus resultados en los próximos días. Conoce todos los detalles del Sistema de Admisión 2026 a continuación.
El Sistema de Admisión Escolar (SAE) es un mecanismo que le permite a los padres y apoderados postular a sus hijos e hijas a todos los establecimientos educativos municipales y particular subvencionados que deseen.
Esto aplica desde prekínder hasta cuarto medio, mediante un proceso que se realiza a través de una plataforma web a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc).
Los resultados para el proceso de admisión 2026 se darán a conocer entre el 15 y el 21 de octubre de 2025.
A continuación, revisa las siguientes fechas relevantes del proceso:
Durante la etapa de resultados, al ingresar al sistema, los apoderados podrán aceptar o rechazar el establecimiento asignado. Si aceptan y activan la lista de espera, deberán estar atentos a los listados del 29 y 30 de octubre.