 Resultados de Admisión Escolar 2026 se conocerán esta semana: Revisa las fechas del proceso - Chilevisión
Minuto a minuto
“Otra vez con los perros sueltos”: Vecinos encararon a dueño tras ataques de dogos argentinos a mascotas en Hualpén Encuesta Cadem: Jeannette Jara aumenta ventaja sobre José Antonio Kast en primera vuelta Fue condenado en Temuco un hombre que violó por años a su propia hija y la dejó embarazada “No pueden salir”: Imputado por crimen de Francisco Albornoz buscará revertir prisión preventiva Reñida carrera presidencial: Kast y Jara empatan en primer lugar según encuesta Criteria
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/10/2025 16:39

Resultados de Admisión Escolar 2026 se conocerán esta semana: Revisa las fechas del proceso

El sistema para solicitar y acceder a vacantes en establecimientos educacionales dará a conocer sus resultados en los próximos días. Conoce todos los detalles del Sistema de Admisión 2026 a continuación.

Publicado por Gabriela Valdés

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) es un mecanismo que le permite a los padres y apoderados postular a sus hijos e hijas a todos los establecimientos educativos municipales y particular subvencionados que deseen.

Esto aplica desde prekínder hasta cuarto medio, mediante un proceso que se realiza a través de una plataforma web a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc).

Admisión Escolar 2026: ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los resultados para el proceso de admisión 2026 se darán a conocer entre el 15 y el 21 de octubre de 2025.

A continuación, revisa las siguientes fechas relevantes del proceso:

  • Resultados: desde el 15 de octubre (9:00 horas) hasta el 21 de octubre de 2025 (14:00 horas).
  • Resultados de listas de espera del periodo principal: Desde el 29 de octubre (9:00 horas) hasta el 30 de octubre de 2025 (14:00 horas).
  • Periodo complementario de postulación: desde el 12 de noviembre (9:00 horas) hasta el 19 de noviembre de 2025 (14:00 horas).
  • Resultados (periodo complementario): a partir del 2 de diciembre de 2025 (9:00 horas).
  • Matrículas: En todas las regiones desde el 9 hasta el 23 de diciembre. En Aysén y Magallanes desde el 9 hasta el 30 de diciembre de 2025.

Durante la etapa de resultados, al ingresar al sistema, los apoderados podrán aceptar o rechazar el establecimiento asignado. Si aceptan y activan la lista de espera, deberán estar atentos a los listados del 29 y 30 de octubre.

Publicidad

Destacamos

Noticias

CNTV informa orden de aparición en la franja electoral: Conoce cuándo comenzará

Lo último

Lo más visto

“Pregúntenme de Pinochet”: Mamá de Fran Virgilio respondió tras feroz ninguneo a Mane Swett

Cecilia Virgilio, mamá de Fran Virgilio, causó polémica por una serie de mensajes que publicó en la cuenta de Instagram de Mane Swett del 2023

12/10/2025

Encuentran en Chile a niña de 13 años desaparecida en Perú: Sería víctima de explotación sexual

La niña, de 13 años y de origen peruano, había sido reportada como desaparecida desde fines de septiembre.

12/10/2025

¿Reconciliación? Las FOTOS que probarían supuesta cita entre Karol Lucero y Fran Virgilio

Ambos publicaron una foto en un local de pizzas y tomando vino, lo que levantó las sospechas de sus seguidores.

12/10/2025

Rai Cerda rompe el silencio por su vínculo con Cony Capelli: “No deberíamos haber...”

El exGran Hermano Chile habló sobre su actual vínculo con Cony Capelli y reveló sus expectativas respecto a cómo evolucionará su relación dentro del estelar de Chilevisión.

12/10/2025