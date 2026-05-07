Restricción vehicular jueves 7 de mayo: Revisa quiénes no pueden circular HOY por la RM

Revisa a continuación los detalles sobre los vehículos que pueden circular libremente este jueves 7 de mayo por la capital, y las multas que puedes obtener en caso de no respetar esta norma.

Con la restricción vehicular 2026 ya activa, este jueves no podrán salir a transitar todos los vehículos, ya que la medida de protección ambiental restringe a ciertos vehículos con y sin sello verde en la Región Metropolitana.



Es importante considerar que la medida se encuentra vigente solo de lunes a viernes (excepto los feriados), de 07:30 a 21:00 horas, la cual se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.

¿Qué autos tienen restricción hoy 7 de mayo?

Con sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 4 y 5

no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en Sin sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 8-9-0-1

Es importante recordar que dentro del anillo Américo Vespucio, todos los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta de transitar.





¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

De acuerdo con la norma, en toda la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de Puente Alto y San Bernardo, la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y a motocicletas inscritas antes de ese mismo año.

A su vez, esta medida también rige para vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores a 2002.

Calendario completo de restricción vehicular 2026

Automóviles, station wagons y similares con sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 8-9

8-9 Martes: 0-1

0-1 Miércoles: 2-3

2-3 Jueves: 4-5

4-5 Viernes: 6-7

Para vehículos sin sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 6-7-8-9

6-7-8-9 Martes : 0-1-2-3

: 0-1-2-3 Miércoles: 4-5-6-7

4-5-6-7 Jueves: 8-9-0-1

8-9-0-1 Viernes: 2-3-4-5

Cabe destacar que las multas para quienes no cumplan con la normativa medioambiental van desde 1 hasta 1,5 UTM, lo que sería aproximadamente entre $70 mil y $90 mil.