Restricción vehicular en la RM: Estas son las multas de hasta más de $100 mil por incumplirla

Existen ciertos vehículos que quedan exentos de la normativa. Revisa a continuación todos los detalles.

La Restricción Vehicular es una medida que busca disminuir la contaminación ambiental y se encuentra dentro del plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) de la Región Metropolitana.

Esta evita que ciertos vehículos se muevan por la capital en días específicos de la semana y se mantiene efectiva entre el 1 de mayo y el 31 de agosto .

Multas por no respetar la Restricción Vehicular

Con el fin de que los conductores cumplan con la normal, Carabineros se encuentra a cargo de fiscalizar a los vehículos junto a la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la capital.

En caso de ser descubierto conduciendo en un día en que la restricción vehicular no lo permite, arriesga a multas que van desde 1 UTM a las 1,5 UTM, esto es aproximadamente entre $71 mil y $107 mil.





Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular y quiénes no

La medida para evitar mayor contaminación ambiente, afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011 y motocicletas inscritas antes de este mismo año, siempre y cuando se trasladen dentro de la Provincia de Santiago, incluidas las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, hay ciertos vehículos que no son fiscalizados dentro de esta norma, principalmente aquellos que presenten servicios de emergencia, sean pertenecientes al Estado. Estos son:

Carabineros

PDI

Bomberos

Gendarmería

Ambulancias

Fiscalización

Municipales con funciones policiales

Estatales (según D.L. 799)

Transporte público urbano

Diplomáticos

Escolares autorizados

Funerarios

TV con equipos de transmisión

Eléctricos o híbridos

A gas con revisión vigente

Recolectores de basura

Servicios médicos o de emergencia

Restricción vehicular 2026: Conoce el calendario completo

Automóviles, station wagons y similares con sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 8-9

Martes: 0-1

Miércoles: 2-3

Jueves: 4-5

Viernes: 6-7

Para vehículos sin sello verde, según el último dígito de la placa patente: