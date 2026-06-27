Bailando a contraluz: Exdiputada llama la atención con reflexión sobre situación política en Cuba

La ingeniera logística compartió tres videos en su cuenta de Instagram, donde cuenta su experiencia de lo vivido en aquel país.

A través de sus redes sociales, Mónica Arce, quien ejerció como diputada en el distrito Nº12 de la Región Metropolitana, llamó la atención por una publicación en redes sociales.

La ingeniera logística compartió tres videos en su cuenta de Instagram, donde hace una reflexión política sobre lo que sucede en Cuba.

“Al tener la gran oportunidad de vivenciar un ápice de lo que vive a diario el Pueblo Cubano, quise transmitir y con mucho respeto, la experiencia desde la perspectiva personal“, partió escribiendo.





Ahí, Arce cuenta que mantuvo conversaciones con ciudadanos, quienes le transmitieron sus vivencias en el país. “Fui a acompañarlos con un espíritu solidario, para devolver en una muy pequeña parte, la solidaridad que Cuba a entregado al mundo sin preguntar por ideologías”.

Por último, afirmó: “¡El pueblo de Cuba necesita de América Latina más que nunca! No se puede hoy dar la espalda a este Pueblo Solidario”.

Último video de exdiputada llamó la atención

El último video de Mónica Arce llamó mucho la atención. En él se ve a la exdiputada bailando a contraluz acompañada de música característica de Cuba.