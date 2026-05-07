Exdiputada Mónica Arce publicó íntima reflexión por cambio físico: “Me acusaron de superficial y vanidosa”

La otrora legisladora por el distrito 12, electa mientras representaba al Partido Humanista, reveló que usó un bikini por primera vez en 23 años.

La exdiputada Mónica Arce sorprendió este miércoles al publicar una extensa reflexión respecto al cambio físico que experimentó los últimos 4 años, el que coincidió con su paso por el Congreso.

La otrora legisladora electa en 2021 en el distrito 12 por el Partido Humanista partió realizando una íntima confesión, pues contó que usó un bikini por primera vez en más de dos décadas.

“Tuvieron que pasar 23 años para que me atreviera a usar traje de baño nuevamente”, reconoció. “Y es que dudaba y me hacían dudar tanto de mi apariencia, que odié inmensamente y por muchos años lo que veía frente al espejo“.

Luego hizo un análisis de su estadía en la Cámara de Diputadas y Diputado: “Cuando no les gustaban mis votaciones e intervenciones, no me criticaban por mis ideas, ni mi desempeño político, sino que usaban mi apariencia física para insultarme“.





“Lo hicieron extraños escondidos en perfiles falsos, algunos fanáticos políticos, y lo que me dolió más, algunos de mis propios compañeros de trabajo“, confesó.

“Cuando decidí comenzar a cuidar y mejorar mi salud y mi cuerpo, entonces me acusaron de superficial y vanidosa. Custionaron el uso de mi dinero en mi apariencia y en cómo me comenzaba a vestir”.

Arce: “Mi mayor cambio se forjó en mi alma”

Arce continuó y explicó que luego entendió que “mi cuerpo no era el problema, entendí que el ODIO en política, sobre todo en las redes sociales, es irracional, gratuito y por supuesto, injusto“.

“A mis 40 años me siento orgullosísima de mi proceso y de lo logrado, profesional, física y por sobre todo espiritualmente, (…) los más cercanos fueron testigos de que el mayor cambio se forjó en mi ALMA“, cerró.

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