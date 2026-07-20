¿Qué hacer en caso de recibir una alerta SAE? Revisa todos los pasos para evacuar ante una emergencia
Senapred ha emitido múltiples alertas durante los últimos días, debido a los estragos que ha causado el sistema frontal en distintas localidades.
Durante el sistema frontal que ha afectado a gran parte del país, miles de personas han recibido alertas SAE en sus celulares según su ubicación demográfica.
Este sistema de mensajería del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) solicita a los residentes de un sector específico, evacuar ante posibles riesgos.
En este caso, el organismo las ha emitido debido a inminentes desbordes de esteros y aluviones, lo que pone en peligro a los vecinos de la zona.
¿Qué es una alerta SAE?
El Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) de Senapred para celulares, permite enviar mensajes a todos los teléfonos compatibles.
Su objetivo es alertar a la población para evacuar zonas de riesgo frente a emergencias como tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas o aluviones.
¿Qué hacer en caso de recibir una alerta SAE?
- Evacuar de inmediato y dirigirte a las zonas seguras indicadas.
- Mantener la calma y evitar correr.
- Ayudar a niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida y mascotas.
- Llevar tu kit de emergencia.
- Seguir las instrucciones entregadas por los organismos de emergencia.
- No regresar a tu vivienda si las autoridades no lo indican.