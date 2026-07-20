¿Qué hacer en caso de recibir una alerta SAE? Revisa todos los pasos para evacuar ante una emergencia

Senapred ha emitido múltiples alertas durante los últimos días, debido a los estragos que ha causado el sistema frontal en distintas localidades.

Durante el sistema frontal que ha afectado a gran parte del país, miles de personas han recibido alertas SAE en sus celulares según su ubicación demográfica.

Este sistema de mensajería del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) solicita a los residentes de un sector específico, evacuar ante posibles riesgos.

En este caso, el organismo las ha emitido debido a inminentes desbordes de esteros y aluviones , lo que pone en peligro a los vecinos de la zona.

¿Qué es una alerta SAE?

El Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) de Senapred para celulares, permite enviar mensajes a todos los teléfonos compatibles.

Su objetivo es alertar a la población para evacuar zonas de riesgo frente a emergencias como tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas o aluviones.





¿Qué hacer en caso de recibir una alerta SAE?