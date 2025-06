Primarias presidenciales 2025: Quiénes no pueden votar este domingo 29 - Chilevisión

Este domingo 29 de junio se llevarán a cabo las primarias presidenciales. ¿No tienes claro si puedes votar o no? Acá te explicamos.

Para este domingo 29 de junio están fijadas las elecciones primarias presidenciales 2025 en Chile, instancia donde se elegirá al candidato del pacto Unidad por Chile que dirá presente en la primera vuelta en noviembre próximo.

En esta oportunidad, aparecerán en la papeleta los siguientes candidatos (respetando este orden): Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC y AH), Carolina Tohá (PPD, PS, PL y PR) y Jaime Mulet (FRVS).

Una de las particularidades de esta elección es que, si bien el voto es voluntario, no todos pueden participar.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Quiénes no pueden participar de las Primarias Presidenciales 2025

NO pueden votar: Quienes no figuren en el padrón electoral y quienes militen en partidos que no formen parte del pacto de primarias.

SÍ pueden votar: Quienes sí figuren en el padrón electoral; quienes sean independientes, es decir, no estén afiliados a ningún partido político; y quienes estén afiliados a los partidos que participan del pacto (PS, FA, PL, FRVS, PPD, PR, PC y AH).

¿Sigues con dudas? Puedes realizar una Consulta de Datos Electorales en el sitio web del Servicio Electoral (Servel), que te dirá si estás o no habilitado para votar. Para hacerlo, sigue este paso a paso:

Ingresa a Consulta Servel (o haciendo clic acá)

Escribe tu RUT sin puntos y con guion

Completar la verificación y presionar "Consultar"

Revisar la casilla "Habilitado para sufragar"

También puedes hacer ingresar ACÁ: