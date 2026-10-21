Por hasta 15 horas: Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 15 horas.

Para este nuevo corte, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Colina, Recoleta, Renca, Providencia y Talagante.





Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM

Colina: Desde las 15:00 horas del jueves 22 de octubre hasta las 03:00 del viernes 23.

Recoleta: Desde las 15:00 horas del jueves 22 de octubre hasta las 06:00 del viernes 23.

Renca: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del jueves 22 de octubre.

Providencia: Desde las 15:00 horas del miércoles 21 de octubre hasta las 03:00 del jueves 22.