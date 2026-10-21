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Por hasta 15 horas: Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción del servicio se deberá a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre el próximo corte de agua que afectará a la ciudad de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá en un caso por hasta 15 horas. 

Para este nuevo corte, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Colina, Recoleta, Renca, Providencia y Talagante. 

Mapa de zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Colina: Desde las 15:00 horas del jueves 22 de octubre hasta las 03:00 del viernes 23.
  • Recoleta: Desde las 15:00 horas del jueves 22 de octubre hasta las 06:00 del viernes 23.
  • Renca: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del jueves 22 de octubre.
  • Providencia: Desde las 15:00 horas del miércoles 21 de octubre hasta las 03:00 del jueves 22.
  • Talagante: Desde las 15:00 horas hasta las 22:00 del jueves 22 de octubre.
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