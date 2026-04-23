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Por hasta 12 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 12 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Quilicura, Renca, Santiago, Macul, Puente Alto, Padre Hurtado y Peñaflor. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

  • Quilicura: Desde las 15:00 horas del jueves 23 de abril hasta las 01:00 del viernes 24.
  • Renca: Desde las 15:00 horas  hasta las 23:00 del jueves 23 de abril.
  • Santiago: Desde las 15.00 horas hasta las 22:00 del jueves 23 de abril.
  • Macul: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 23 de abril.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 horas del jueves 23 de abril hasta las 03:00 del viernes 24.
  • Padre Hurtado: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 23 de abril.
  • Peñaflor: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 23 de abril.
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