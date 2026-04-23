Por hasta 12 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 12 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Quilicura, Renca, Santiago, Macul, Puente Alto, Padre Hurtado y Peñaflor.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

Quilicura: Desde las 15:00 horas del jueves 23 de abril hasta las 01:00 del viernes 24.

Renca: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del jueves 23 de abril.

Santiago: Desde las 15.00 horas hasta las 22:00 del jueves 23 de abril.

Macul: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 23 de abril.

Puente Alto: Desde las 15:00 horas del jueves 23 de abril hasta las 03:00 del viernes 24.

Padre Hurtado: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del jueves 23 de abril.