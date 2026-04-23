Nueva cadena de supermercados llega a Chile: Así funcionará la venta y compra en PriceSmart

Un modelo de negocios que nunca se había implementado en Sudamérica comenzará a operar en 2027. Conoce cuál es el formato y su estrategia.

Esta semana la cadena de supermercados PriceSmart oficializó su llegada a Chile y ya se proyecta la apertura de múltiples locales a partir de 2027.

Con su arribo al país también se introducirá un nuevo formato de clubes de compras mayoristas por membresía, la primera incursión de este tipo en Sudamérica.

Actualmente, la empresa opera 56 almacenes en 12 países de Latinoamérica y el Caribe, además de Puerto Rico, con más de 4 millones de socios.





¿Cómo funcionará PriceSmart, la nueva cadena de supermercados en Chile?

PriceSmart explicó en un comunicado que su estrategia se enfocará en el desarrollo de la cadena de suministro, la identificación de proveedores locales y la construcción de una operación de largo plazo.

De modo que la oferta en sus supermercados combinará productos importados, proveedores locales y su marca propia Member’s Selection.

El objetivo de su formato de negocios se basa en el pago de una cuota anual que pemitiría a los clientes acceder a las tiendas y a comprar productos “de alta calidad al precio más bajo posible”.

Son locales de gran tamaño en los que también hay zonas de comidas, entre otros servicios adicionales.