Peaje a Luca este fin de semana largo: Horarios y rutas para salir y volver a Santiago

Se espera que 442 mil vehículos salgan de la región Metropolitana en los próximos días y, para facilitar la ida y el regreso, se anunció el precio especial en algunas rutas.

Se espera que más de 442 mil vehículos salgan de la región Metropolitana durante el próximo fin de semana largo, debido al feriado del lunes 12 de octubre por el Encuentro de Dos Mundos.

Para facilitar los desplazamientos y agilizar el tránsito, se implementarán medidas especiales en las carreteras, entre ellas el “Peaje a Luca“.

“Para este feriado del Encuentro de Dos Mundos este plan se extiende desde mañana viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre con el objetivo de facilitar los viajes”, informó el subsecretario de Transportes, Nicolás Balmaceda.





Peaje a luca este fin de semana largo

Para quienes salgan de Santiago, el viernes 9 de octubre se aplicarán medidas en la Ruta 68, en los peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa, entre las 07:00 y las 13:00 horas.

El mismo horario regirá en la Ruta 5 Sur, en el peaje Angostura, en ambos sentidos, y en la Ruta 5 Norte, en el peaje Las Vegas, también en ambos sentidos.

En tanto, el sábado 10 de octubre, las medidas se mantendrán en la Ruta 68, en los peajes Lo Prado y Zapata hacia la costa, y en la Ruta 5 Norte, en el peaje Las Vegas, entre las 07:00 y las 10:00 horas.

Por otra parte, para facilitar el retorno a la capital, el lunes 12 de octubre se contemplarán medidas en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur, en los peajes Lo Prado y Zapata, Las Vegas y Angostura, respectivamente.

En todos estos puntos, las medidas estarán vigentes entre las 07:00 y las 12:00 horas.