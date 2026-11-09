Pase Cultural: los beneficiarios que pueden acceder a los $50 mil antes de que termine el 2026

El beneficio, que busca fomentar el acceso de los jóvenes a productos y experiencias culturales, continúa con sus postulaciones abiertas para este año. Conoce aquí los detalles de cómo acceder.

A menos de dos meses de que se termine el año, el Pase Cultural continúa con sus postulaciones abiertas. El beneficio social -entregado por primera vez en 2025- otorga a jóvenes un aporte único de $50 mil para acceder a distintos bienes y experiencias culturales.

El aporte, abonado a la CuentaRUT permite a jóvenes entre 18 y 19 años asistir a experiencias culturales al cine, teatro, danza, circo, conciertos y exposiciones, como también libros, revistas, cómics, discos, artesanías y más.

Cabe destacar que los servicios y productos culturales que forman parte del beneficio se pueden adquirir de forma presencial o por internet. Además, el sistema permite utilizar el Pase Cultural para realizar pagos parciales y totales.

¿Quiénes lo pueden recibir?

Podrán activar su Pase Cultural las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser chileno/a o extranjero/a con residencia definitiva en Chil e.

Cumplir 18 o 19 años durante el 2026.

No haber recibido el beneficio de Pase Cultural con anterioridad.

Estar dentro del 60% del Registro Social de Hogares al 1 de diciembre de 2025.





¿Cómo funciona?

Para postular al Pase Cultural, los jóvenes deben solicitar su activación en el portal de la Ventanilla Única Social ingresando con la Clave Única y completando la información requerida.

Una vez otorgado el beneficio, este funcionará sólo mediante el Bolsillo Electrónico denominado Pase Cultural asociado a la CuentaRUT y se podrá utilizar para la compra total o parcial de los productos culturales, las que deben ser nacionales y en pesos chilenos.

También puedes hacer click en la siguiente imagen y serás redirigido al sitio web de Ventanilla Social Única para que ingreses tu ClaveÚnica.



¿Cuándo se entrega?

Quienes activaron el beneficio en el mes de su cumpleaños, recibirán el abono en el bolsillo electrónico durante la segunda quincena del mes siguiente al cumplimiento de los 18 o 19 años.

Por otro lado, aquellos que hayan activado el Pase Cultural de manera posterior al mes de su cumpleaños, recibirán el aporte durante la segunda quincena del mes siguiente a la activación.