Desde el 15 de abril, todas las transferencias desde la CuentaRUT a otros bancos no sufrirán el cobro de comisión que regía hasta ahora. Más de 15,5 millones de clientes serán beneficiados.

BancoEstado anunció este lunes la eliminación del cobro de 300 pesos por transferencias electrónicas de fondos (TEF) realizadas desde CuentaRUT hacia otros bancos.

La medida comenzará a operar desde el 15 de abril e impactará directamente a los más de 15,5 millones de clientes de CuentaRUT, uno de los productos bancarios más masivos del país.

Según el banco, esto se suma a otras medidas implementadas para reducir costos en el servicio. Entre ellas, la eliminación de cobros en transferencias entre clientes del banco, giros en CajaVecina, cajeros BancoEstado y sucursales.

Las transacciones que mantienen cobro en BancoEstado

Pese al anuncio, algunos cobros asociados al uso de CuentaRUT se mantendrán vigentes. Estos son:

Giros desde cajeros automáticos de otros Bancos ($300).

Consultas de saldo en cajeros automáticos de otros bancos ($100).

Reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto ($1.000).

Duplicado de Cartola en sucursal (0,05 UF + IVA).

Giros y compras en el extranjero (1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de US$ 0,5).

Compras en el extranjero realizadas desde Chile por internet (1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de US$ 0,5).





Las nuevas transacciones sin cobro en BancoEstado

El banco enmarcó este anuncio en los 20 años de CuentaRUT, destacando su rol en la bancarización del país bajo el concepto “si tienes un RUT, tienes CuentaRUT”.

El ministro del Interior, Jorge Quiroz, agradeció al comité ejecutivo de BancoEstado “por el paso que está dando hoy. Las instituciones se fortalecen cuando son capaces de seguir mejorando y brindando mejor servicio a todos”.

Revisa todas las transacciones que no tendrán cobro en BancoEstado: