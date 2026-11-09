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VIDEO | Captan choque y posterior vuelco de delincuentes tras robo a ciudadano chino en Cerrillos

Alejandro Silva
Por Alejandro Silva

Periodista de CHV Noticias

Una persecución terminó con un vehículo volcado en la comuna de Cerrillos luego de un robo que afectó a ciudadanos chinos. Los delincuentes inicialmente se desplazaban en motocicleta y luego abordaron un furgón que les prestaba cobertura. En ese momento, las víctimas impactaron con su camioneta a los sujetos, provocando el volcamiento del automóvil de la banda. Tras la colisión, se produjo un intercambio de disparos en el lugar que alertó a los vecinos del sector.

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