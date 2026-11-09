09/ 11/ 2026 15:18

VIDEO | Captan choque y posterior vuelco de delincuentes tras robo a ciudadano chino en Cerrillos

Una persecución terminó con un vehículo volcado en la comuna de Cerrillos luego de un robo que afectó a ciudadanos chinos. Los delincuentes inicialmente se desplazaban en motocicleta y luego abordaron un furgón que les prestaba cobertura. En ese momento, las víctimas impactaron con su camioneta a los sujetos, provocando el volcamiento del automóvil de la banda. Tras la colisión, se produjo un intercambio de disparos en el lugar que alertó a los vecinos del sector.