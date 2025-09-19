 Parada Militar 2025: Así puedes ver el evento en vivo por Chilevisión - Chilevisión
19/09/2025 09:08

Parada Militar 2025: Así puedes ver el evento en vivo por Chilevisión

El desfile de este año contará con una especial novedad en honor al aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes 19 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Parada Militar durante la celebración del Día de las Glorias del Ejército.

El evento tendrá lugar en la elipse del Parque O’Higgins y contará con el desfile de funcionarios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Para esta edición 2025 del evento se presentará una importante novedad: el Ejército confirmó un acto inaugural con un Salto Libre Militar en honor al 60° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

Cómo ver la Parada Militar en vivo por Chilevisión

La Parada Militar 2025 se realizará este viernes 19 de septiembre desde las 11:00 horas de la mañana.

Quienes deseen ver la transmisión del desfile lo podrán hacer mediante la señal abierta de Chilevisión.

De igual manera, quienes prefieran ver el desfile a través de Internet, lo podrán hacer en la señal online de chilevision.cl y chvnoticias.cl

