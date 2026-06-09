Ofrecen 750 becas en Inteligencia Artificial para mayores de 55 años: Revisa requisitos y cómo acceder

El programa ofrece becas 100% gratuitas a personas mayores de 55 años que quieran aprender nuevas herramientas. También hay 80 cupos para jóvenes entre 18 y 30 años.

En medio de un escenario en el que la Inteligencia Artificial está transformando el mercado laboral y redefiniendo las habilidades de forma acelerada, surge la necesidad de que las personas mayores se capaciten en aprender nuevas herramientas.

Es por esto que Desafío Latam anunció el lanzamiento de “Duplas Intergeneracionales Tech”, un programa de becas 100% gratuito que busca fomentar el desarrollo de habilidades digitales en personas mayores.

El beneficio, que es uno de los ganadores del Fondo 55+ de Entel, entregará 750 becas para personas entre 55 y 70 años que estén interesadas en aprender sobre Inteligencia Artificial.





“La combinación entre experiencia y herramientas digitales puede generar procesos de innovación muy valiosos. La Inteligencia Artificial representa una oportunidad de aprendizaje para todas las generaciones”, destacó el director ejecutivo de Desafío Latam, Andrés Gallardo.

¿Cómo postular a las becas gratis de Inteligencia Artificial?

Las postulaciones se encuentran abiertas de forma online en el sitio web duplas.desafiolatam.com.

Los requisitos son tener más de 55 años y estar interesado en fortalecer sus habilidades digitales y aprender sobre Inteligencia Artificial.

El programa también ofrece 80 cupos para jóvenes entre 18 y 30 años, quienes participarán junto a personas senior en una experiencia colaborativa orientada al desarrollo de proyectos tecnológicos utilizando herramientas de Inteligencia Artificial.

La iniciativa busca promover el intercambio de conocimientos entre distintas generaciones frente a los nuevos desafíos del mundo laboral.