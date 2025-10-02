 Músicos de la banda de Silvio Rodríguez harán clase gratuita en La Pintana: Revisa cómo participar - Chilevisión
02/10/2025 15:44

Músicos de la banda de Silvio Rodríguez harán clase gratuita en La Pintana: Revisa cómo participar

La actividad está destinada a niños y adolescentes y tendrá lugar en el Teatro Municipal de la comuna este viernes.

Publicado por CHV Noticias

Tres de los músicos de la banda de Silvio Rodríguez realizarán una especial actividad en la comuna de La Pintana, en el marco de la visita del cantautor cubano en el país.

Se trata de una clase gratuita dedicada a jóvenes y que tendrá lugar en el Teatro Municipal de la comuna el viernes 3 de octubre.

En este contexto, el baterista Oliver Valdés, el contrabajista Jorge Reyes y el pianista, Jorge Aragón, transmitirán sus conocimientos a niños y adolescentes que deseen ampliar tocar los más grandes éxitos del artista.

Clase de música gratis en La Pintana

El evento será este viernes 3 de octubre a las 19:00 horas y se extenderá hasta las 20:30 en el Teatro Municipal de La Pintana. 

Los músicos contarán con la ayuda de los alumnos de la Big Band La Pintana, una orquesta de jazz y música popular de la Corporación Cultural de la comuna. 

Para ingresar al evento gratuito deberás descargar entrada en la página web del Centro Cultural La Pintana. Puedes obtener un máximo de dos entradas por persona. El llamado de la Municipalidad es a llegar 40 minutos antes de la hora de inicio.

El evento se realizará en el Teatro Municipal de La Pintana, ubicado en Av. Santa Rosa 12975. Contarán con estacionamientos ubicados en Aníbal Pinto 12881.

