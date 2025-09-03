 Cómo almacenar y cuánta agua hay que tener antes del megacorte en 7 comunas de Santiago - Chilevisión
03/09/2025 16:40

Cómo almacenar y cuánta agua hay que tener antes del megacorte en 7 comunas de Santiago

El agua embotellada sin abrir es la fuente más segura y confiable en una emergencia. Sin embargo, también hay otras opciones que, siguiendo algunas medidas de seguridad e higiene, pueden ser igual de válidas y convenientes.

Publicado por CHV Noticias

Un prolongado corte de agua afectará a Santiago por cerca de 36 horas este fin de semana. En concreto, las comunas afectadas serán siete e incluyen la totalidad de Independencia, más sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Quinta Normal, Providencia y Santiago.

Aguas Andinas informó que el motivo de esta son obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá Pío Nono con la cumbre del cerro San Cristóbal.

¿Cuánta agua es necesario almacenar?

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la cantidad recomendada por día es al menos 1 galón de agua por persona. Es decir, cerca de 4 litros por persona.

En caso de previamente haber llenado recipientes con agua para almacenarla, la entidad sugiere reemplazar el agua cada 6 meses. Si esta agua fue comprada en el comercio, también insta a revisar la fecha de caducidad.

¿Cómo y dónde almacenar agua?

La CDC es enfática y llama a no ocupar recipientes que hayan sido utilizados anteriormente para contener productos químicos tóxicos líquidos o sólidos, como cloro o pesticidas.

Si no se puede utilizar un recipiente para almacenar agua apto para uso alimentario, llama a revisar que el recipiente tenga una tapa que se pueda cerrar herméticamente y esté fabricado con materiales duraderos e irrompibles (que no sean de vidrio).

¿Cómo limpiar un recipiente de agua?

Antes de llenarlos con agua, el organismo elaboró estos pasos para limpiar y desinfectar los recipientes de almacenamiento de agua:

      • Lave el recipiente de almacenamiento con jabón y enjuáguelo completamente con agua.
      • Desinfecte el recipiente con una solución preparada mezclando 1 cucharadita de cloro líquido sin perfume para uso doméstico en 1 litro (4 tazas) de agua. Utilice cloro que contenga entre un 5 % y un 9 % de hipoclorito de sodio.
      • Tape bien el recipiente y agítelo bien. Asegúrese de que la solución desinfectante de cloro toque todas las superficies internas del recipiente.
      • Espere al menos 30 segundos y luego vierta la solución desinfectante del recipiente.
      • Deje que el recipiente vacío se seque al aire antes de usarlo.
      • Vierta agua limpia en el recipiente desinfectado y tápelo con una tapa hermética. 
