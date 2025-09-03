Cómo almacenar y cuánta agua hay que tener antes del megacorte en 7 comunas de Santiago - Chilevisión

El agua embotellada sin abrir es la fuente más segura y confiable en una emergencia. Sin embargo, también hay otras opciones que, siguiendo algunas medidas de seguridad e higiene, pueden ser igual de válidas y convenientes.

Un prolongado corte de agua afectará a Santiago por cerca de 36 horas este fin de semana. En concreto, las comunas afectadas serán siete e incluyen la totalidad de Independencia, más sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Quinta Normal, Providencia y Santiago.

Aguas Andinas informó que el motivo de esta son obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá Pío Nono con la cumbre del cerro San Cristóbal.

¿Cuánta agua es necesario almacenar?

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la cantidad recomendada por día es al menos 1 galón de agua por persona. Es decir, cerca de 4 litros por persona.

En caso de previamente haber llenado recipientes con agua para almacenarla, la entidad sugiere reemplazar el agua cada 6 meses. Si esta agua fue comprada en el comercio, también insta a revisar la fecha de caducidad.

¿Cómo y dónde almacenar agua?

La CDC es enfática y llama a no ocupar recipientes que hayan sido utilizados anteriormente para contener productos químicos tóxicos líquidos o sólidos, como cloro o pesticidas.

Si no se puede utilizar un recipiente para almacenar agua apto para uso alimentario, llama a revisar que el recipiente tenga una tapa que se pueda cerrar herméticamente y esté fabricado con materiales duraderos e irrompibles (que no sean de vidrio).

¿Cómo limpiar un recipiente de agua?

Antes de llenarlos con agua, el organismo elaboró estos pasos para limpiar y desinfectar los recipientes de almacenamiento de agua:

