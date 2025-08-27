Masiva feria laboral ofrecerá 10 mil empleos para jóvenes: Revisa cómo y cuándo participar - Chilevisión

La instancia promete ofrecer diversas oportunidades de trabajo para jóvenes chilenos en empresas del país.

Más de 10 mil vacantes para jóvenes en cuatro países ofrecerá una masiva Feria Laboral Virtual, en el marco del Día Internacional de la Juventud.

Se trata de una instancia en la que participarán más de 110 empresas aliadas de la región y en la que LinkedIn, la mayor red profesional online a nivel mundial, jugará un rol clave.

Cómo participar de la Feria Laboral Virtual de Nestlé

La feria impulsada por Nestlé con LinkedIn se llevará a cabo entre el viernes 5 y sábado 7 de septiembre y ofrecerá miles de empleos a jóvenes de hasta 29 años en Chile, Colombia, Perú y México.

La inscripción es gratuita y está disponible en www.creadoresdelcambionestle.com

Para participar se desarrolló dicha plataforma virtual y gratuita donde se podrán encontrar ofertas laborales de 110 empresas de Latinoamérica, en las áreas como administración, finanzas, ventas y servicios, logística, marketing, entre otras.

Además, este año la Feria Laboral Virtual contará con expertos de LinkedIn que brindarán charlas en vivo con importantes consejos para mejorar el perfil profesional en esta red y fortalecer la marca personal.

Estas son las marcas chilenas que participarán

El listado de las empresas chilenas que participarán son: Nestlé, Banco de Chile, Beiersdorf, CCU, Cencosud, CMPC, Copec, Endress & Hauser, EY, Forus, Hortifrut, Quillayes Surlat, SKC, Sodexo, Westfalia Fruit, Agrosuper, L’Oréal, BanChile Inversiones, Publicis, Archroma, Komatsu, Cristal Chile, ACHS, Arcoprime, Adecco, Consorcio y Latam.

“En Nestlé creemos firmemente en el talento juvenil y tenemos un compromiso real con el impulso de la empleabilidad en este segmento", explicó Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile.

"La Feria Laboral Virtual no solo brinda oportunidades de trabajo, sino que también espacios para el aprendizaje y el crecimiento, preparando a los próximos líderes y contribuyendo al desarrollo futuro del país”, agregó.