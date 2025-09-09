 Más de $1.400 millones acumulados: Consulta con tu Rut si tienes montos por cobrar en tu Caja de Compensación - Chilevisión
09/09/2025 11:13

Más de $1.400 millones acumulados: Consulta con tu Rut si tienes montos por cobrar en tu Caja de Compensación

Cajas de Chile A.G. habilitó en su sitio web un buscador en el que los afiliados podrán consultar si tienen dinero por retirar en las distintas cajas de compensación. A continuación te contamos los detalles.

Publicado por CHV Noticias

Cajas de Chile, asociación que agrupa las cajas de compensación, habilitó una herramienta en línea en la que los usuarios pueden consultar tienen saldos a favor disponibles para retiro. 

Según la Superintendencia de Seguridad Social, se estima que cerca de 24 mil personas, así como 1.600 empresas, tienen dinero pendiente de retiro, que en total suma $1.400 millones de pesos.

Del total de personas y empresas que tienen saldos a favor pendientes por retirar, 13.716 casos tienen montos hasta $30.000; 8.373 casos cuentan con montos entre $30.001 y $100.000; 3.308 casos registran entre $100.001 y $500.000; y 198 personas y empresas tienen disponibles montos que superan los $500.001.

Revisa con tu Rut si tienes dinero por cobrar

Para aquellas personas que deseen conocer su situación, solo deberán ingresar su Rut en la sección "Saldos a favor" del sitio web habilitado por Cajas de Chile.

Aquellos/as afiliados/as que cuenten con dinero para el retiro podrán realizar el trámite de devolución en la misma página, así como conocer los detalles, mecanismos y formas para el pago.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web donde podrás consultar si tienes saldo a favor. 

