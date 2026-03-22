Ley 40 horas laborales: ¿Cuándo se concretará una nueva reducción de la jornada?

Quedan solo unas semanas para que exista un nuevo reajuste en las jornadas laborales. Revisa a continuación todos los detalles al respecto.

Este 2026 se llevará a cabo una nueva reducción de la jornada laboral por la conocida popularmente, ley 40 horas, la que desde 2024 comenzó a disminuir gradualmente las horas de trabajo en Chile.

Inicialmente se descontó una hora a las jornadas semanales, bajando a 44 horas. Ahora, este año son dos horas menos las que deberán trabajar quienes estén contratados a tiempo completo.





Cuándo se reducirán 2 horas de trabajo

De acuerdo a lo estipulado en la ley, a contar del próximo domingo 26 de abril dejarás de trabajar 44 horas semanales y legalmente pasarán a ser solo 42 horas.

Esta dismunición durará hasta abril del 2028, fecha en que se se hará una nueva reducción, llegando finalmente a las 40 horas semanales, tal como se dio a conocer una vez se aprobó la ley.

Esta ley, promulgada durante el gobierno de Gabriel Boric, ha sido cuestionada por la actual administración encabezada por el presidente José Antonio Kast, desde donde han asegurado que no se retrocederá en la reducción, aunque sí se analizarán cambios en su implementación.