Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión

Enel, una de las empresas responsables del suministro de electricidad en la Región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá interrupciones en el servicio en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía en su plataforma, estos corresponden en su totalidad a trabajos programados, como mantenciones a la red eléctrica.

En ese sentido, indicaron que las comunas afectadas son Lo Barnechea, Huechuraba, Conchalí, Las Condes, Providencia, Pudahuel, Ñuñoa y Maipú.

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana

Lo Barnechea: Viernes 23 de enero desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Huechuraba: Viernes 23 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Huechuraba: Viernes 23 de enero desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Conchalí: Viernes 23 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Viernes 23 de enero desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Providencia: Viernes 23 de enero desde las 10:00 hasta las 14:30 horas.

Pudahuel: Viernes 23 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: Viernes 23 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú: Viernes 23 de enero desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.