 Informan que habrá cortes de luz en 6 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas - Chilevisión
Minuto a minuto
PDI comienza operativo de rastreo en Lirquén y Penco para descartar más víctimas fatales tras incendios forestales Denuncias y detenciones: Crecen las dudas por intencionalidad de incendios forestales “A mitad de camino ya no podíamos más”: Bombero detalla cómo fue el rescate de mellizas en medio de las llamas Quién es Judith Marín, la futura ministra de la Mujer que se abrió a “evaluar” la continuidad de la cartera Bono de recuperación de hasta $1.500.000: Gobierno anuncia ayuda para damnificados en Biobío y Ñuble
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/01/2026 20:51

Informan que habrá cortes de luz en 6 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

Las suspensiones corresponden en su totalidad a trabajos programados y las comunas afectadas son Recoleta, Vitacura, Providencia, Quinta Normal, Pudahuel y Macul.

Publicado por CHV Noticias

Enel, una de las empresas encargadas de la distribución del suministro de electricidad en la Región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá interrupciones en el servicio en sectores de Santiago.

Según indicaron en la plataforma de la compañía, las suspensiones corresponden en su totalidad a trabajos programados, vale decir, mantenciones y otras labores efectuadas por Enel.

Igualmente, detallaron que las comunas afectadas son Recoleta, Vitacura, Providencia, Quinta Normal, Pudahuel y Macul.

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana

Recoleta: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Miércoles 21 de enero desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal: Miércoles 21 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Pudahuel: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Lo último

Lo más visto

“Todavía puedo ayudar un poco más”: Naya Fácil compró baños químicos para los afectados por los incendios forestales

La influencer lanzó un lapidario mensaje a las empresas y a los precios, tanto de baños químicos como de construcción, y se mostró indignada por la falta de ayuda en esta materia.

20/01/2026

"La investigación registra un nuevo giro": Dueña de fundo donde desapareció María Ercira pasará a ser imputada

Según publicó Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, la dueña del fundo fue imputada en la arista por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

20/01/2026

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

¿Se puede recuperar dinero quemado por incendios? Banco Central explica qué hacer con billetes y monedas dañadas

En medio de los incendios que afectan al sur de Chile, surgió la duda sobre qué ocurre con el dinero quemado. El Banco Central cuenta con un servicio gratuito que permite analizar billetes y monedas siniestradas y, si se comprueba su autenticidad, reembolsar el monto recuperable.

20/01/2026