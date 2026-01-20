Informan que habrá cortes de luz en 6 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas - Chilevisión

Las suspensiones corresponden en su totalidad a trabajos programados y las comunas afectadas son Recoleta, Vitacura, Providencia, Quinta Normal, Pudahuel y Macul.

Enel, una de las empresas encargadas de la distribución del suministro de electricidad en la Región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá interrupciones en el servicio en sectores de Santiago.

Según indicaron en la plataforma de la compañía, las suspensiones corresponden en su totalidad a trabajos programados, vale decir, mantenciones y otras labores efectuadas por Enel.

Igualmente, detallaron que las comunas afectadas son Recoleta, Vitacura, Providencia, Quinta Normal, Pudahuel y Macul.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana

Recoleta: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Miércoles 21 de enero desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal: Miércoles 21 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Pudahuel: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Miércoles 21 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.