Hasta $1.5 millones para reparación de viviendas: El requisito clave para optar al Bono de recuperación de enseres

El Bono de Recuperación de Enseres será administrado según el grado de afectación que sufrieron las viviendas con la salida del mar.

En medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte y centro-sur del país, el Gobierno anunció la entrega del Bono de Recuperación de Enseres, una ayuda económica de hasta $1.5 millones para las familiares que terminaron con sus viviendas dañadas por la salida del mar.

De acuerdo con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, hay 60 casas afectadas en la zona de Penco y aledañas por el agua, a quienes las autoridades comenzarían a ayudar desde la próxima semana.

Único requisito para el Bono de Recuperación

Según detalló la autoridad, el único requisito que necesitan los damnificados de Penco y las zonas aledaña, es haber completado el registro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).





Los montos del Bono de Recuperación variarán según el grado de afectación que se consignó en la ficha FIBE y se distribuirán de la siguiente manera: