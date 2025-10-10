Gira Teletón recorrerá 10 ciudades: Revisa las fechas y artistas conrfirmados - Chilevisión

La Gira Teletón recorrerá 10 ciudades entre el 4 y el 22 de noviembre, con espectáculos gratuitos y una inédita clausura en la ciudad de Castro, en Chiloé.
La Teletón se acerca y ya se conocieron las fechas y artistas de la esperada Gira Teletón, travesía que recorrerá el país para motivar y preparar ambiente para el 28 y 29 de noviembre, fecha oficial del evento.
La gira se desarrollará en dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias.
“Estamos muy contentos de poder llegar por primera vez a lugares que antes no habíamos estado con los show principales, como Ovalle, Curicó y Castro", destacó la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar.
Todos los espectáculos comenzarán a las 18:00 horas y serán abiertos a toda la comunidad.
Arica
📅 Martes 4 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Explanada General San Martín, a los pies del Morro de Arica
🎶 Artistas: Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo, Pulentos
🌟 Rostro embajador: Millaray Viera
Iquique
📅 Miércoles 5 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Plaza 21 de Mayo
🎶 Artistas: Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo, Pulentos
🌟 Rostro embajador: Millaray Viera
Antofagasta
📅 Jueves 6 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Plaza Colón
🎶 Artistas: Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo, Pulentos
🌟 Rostros embajadores: Juan Pablo Queraltó, José Miguel Viñuela
Copiapó
📅 Viernes 7 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Exterior Municipalidad (calle Los Concejales)
🎶 Artistas: Zúmbale Primo, Pulentos
Ovalle
📅 Sábado 8 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Plaza de Armas
🎶 Artistas: Zúmbale Primo, Pulentos
🌟 Rostro embajador: Daniel Fuenzalida
Curicó
📅 Martes 18 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Medialuna de Curicó
🎶 Artistas: Sinergia Kids con la Tía Pucherito, Paula Rivas, La Combo Tortuga
🌟 Rostro embajador: Rafael Araneda
Concepción
📅 Miércoles 19 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de la Paz
🎶 Artistas: Paula Rivas, La Combo Tortuga
🌟 Rostros embajadores: José Miguel Viñuela
Temuco
📅 Jueves 20 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín
🎶 Artistas: Sinergia Kids con la Tía Pucherito, Paula Rivas, La Combo Tortuga
🌟 Rostro embajador: Juan Pablo Queraltó
Valdivia
📅 Viernes 21 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Paseo Costanera (Ex Helipuerto)
🎶 Artistas: El Mundo de Christell, Tomo Como Rey, King Savagge
🌟 Rostros embajadores: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes
Castro
📅 Sábado 22 de noviembre / 🕕 18:00 hrs
📍 Plaza de Armas
🎶 Artistas: El Mundo de Christell, Tomo Como Rey, King Savagge
🌟 Rostros embajadores: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes