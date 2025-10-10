Gira Teletón recorrerá 10 ciudades: Revisa las fechas y artistas conrfirmados - Chilevisión

La Gira Teletón recorrerá 10 ciudades entre el 4 y el 22 de noviembre, con espectáculos gratuitos y una inédita clausura en la ciudad de Castro, en Chiloé.

La Teletón se acerca y ya se conocieron las fechas y artistas de la esperada Gira Teletón, travesía que recorrerá el país para motivar y preparar ambiente para el 28 y 29 de noviembre, fecha oficial del evento.

La gira se desarrollará en dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Estamos muy contentos de poder llegar por primera vez a lugares que antes no habíamos estado con los show principales, como Ovalle, Curicó y Castro", destacó la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar.

Todos los espectáculos comenzarán a las 18:00 horas y serán abiertos a toda la comunidad.

🎤 Calendario Gira Teletón 2025

🏖️ Zona Norte

Arica

📅 Martes 4 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Explanada General San Martín, a los pies del Morro de Arica

🎶 Artistas: Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo, Pulentos

🌟 Rostro embajador: Millaray Viera

Iquique

📅 Miércoles 5 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Plaza 21 de Mayo

🎶 Artistas: Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo, Pulentos

🌟 Rostro embajador: Millaray Viera

Antofagasta

📅 Jueves 6 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Plaza Colón

🎶 Artistas: Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo, Pulentos

🌟 Rostros embajadores: Juan Pablo Queraltó, José Miguel Viñuela

Copiapó

📅 Viernes 7 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Exterior Municipalidad (calle Los Concejales)

🎶 Artistas: Zúmbale Primo, Pulentos

Ovalle

📅 Sábado 8 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Plaza de Armas

🎶 Artistas: Zúmbale Primo, Pulentos

🌟 Rostro embajador: Daniel Fuenzalida

🌄 Zona Sur

Curicó

📅 Martes 18 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Medialuna de Curicó

🎶 Artistas: Sinergia Kids con la Tía Pucherito, Paula Rivas, La Combo Tortuga

🌟 Rostro embajador: Rafael Araneda

Concepción

📅 Miércoles 19 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de la Paz

🎶 Artistas: Paula Rivas, La Combo Tortuga

🌟 Rostros embajadores: José Miguel Viñuela

Temuco

📅 Jueves 20 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín

🎶 Artistas: Sinergia Kids con la Tía Pucherito, Paula Rivas, La Combo Tortuga

🌟 Rostro embajador: Juan Pablo Queraltó

Valdivia

📅 Viernes 21 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Paseo Costanera (Ex Helipuerto)

🎶 Artistas: El Mundo de Christell, Tomo Como Rey, King Savagge

🌟 Rostros embajadores: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes

Castro

📅 Sábado 22 de noviembre / 🕕 18:00 hrs

📍 Plaza de Armas

🎶 Artistas: El Mundo de Christell, Tomo Como Rey, King Savagge

🌟 Rostros embajadores: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes