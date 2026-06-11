Fonasa cubre la mayor parte y también hay copago cero: Así se ingresa al Sistema Acceso Priorizado sin lista de espera

El Sistema de Acceso Priorizado (SAP) de Fonasa permite operarse en clínicas privadas sin lista de espera, sin pago o con un deducible fijo según el tramo y modalidad.

Las listas de espera del sistema público de salud en Chile son uno de los problemas más persistentes para los afiliados a Fonasa.

Por esta razón y para abordarlas, en abril de 2025 se promulgó la Ley N° 21.736, que creó el Sistema de Acceso Priorizado (SAP), un mecanismo que permite a pacientes de Fonasa acceder a cirugías en prestadores privados en convenio, saltando la lista de espera y con protección financiera garantizada.

Cabe señalar que el pasado 22 de enero, Fonasa inició la implementación del SAP para el año en curso, con un presupuesto de $35.000 millones distribuidos en partes iguales entre sus dos modalidades de atención: la Modalidad de Atención Institucional (MAI) y la Modalidad de Libre Elección (MLE).





¿Qué es SAP de Fonasa?

El Sistema de Acceso Priorizado (SAP) permite que las personas que se atienden en la red de salud pública, independiente del tramo de ingreso, sean derivadas a prestadores privados para realizar intervenciones en ciertos problemas de salud priorizados, sin necesidad de una lista de espera.

El SAP opera como un complemento al GES (Garantías Explícitas en Salud) y a la Ley Ricarte Soto. Este cubre patologías quirúrgicas que no están incluidas en ninguno de esos dos sistemas, ampliando así la cobertura del seguro público hacia problemas de salud de alta demanda y larga espera.

En el sistema privado, una cirugía de este tipo tiene un costo cercano a los $7 millones. Con el SAP, las personas beneficiarias de Fonasa solo deben copagar entre $793.000 y $1.500.000 según su tramo, lo que representa un ahorro de hasta más del 75% del valor de referencia.

¿Qué cirugías cubre SAP Fonasa 2026?

El Ministerio de Salud define mediante decreto, cada diciembre, cuáles serán las intervenciones priorizadas para el año siguiente. Para 2026 se mantienen las mismas dos cirugías del año anterior, la endoprótesis total de rodilla y la endoprótesis de cadera en personas menores de 65 años.

Ambas intervenciones concentran una de las mayores demandas en listas de espera del sistema público y tienen un alto impacto en la calidad de vida y movilidad de los pacientes.

La cobertura integral de cada cirugía incluye; prótesis e insumos hospitalarios, honorarios médicos, hospitalización, y controles postoperatorios establecidos en el paquete. No habrá cobros adicionales por ningún concepto.

Las dos modalidades del SAP: MAI y MLE

Modalidad de Atención Institucional (MAI) — Copago cero

Está dirigida a todos los beneficiarios de Fonasa (tramos A, B, C y D) que se encuentran en lista de espera y cumplen con las condiciones médicas para las intervenciones priorizadas. En esta modalidad, Fonasa deriva a las personas a prestadores privados para que ellos contacten al paciente. La atención es con Copago Cero.

Esta es la modalidad automática, es decir, el hospital público ingresa al paciente en la lista de espera No GES, Fonasa revisa la lista, lo prioriza y le notifica la derivación a una clínica privada en convenio. El paciente no elige la clínica ni paga nada.

Modalidad de Libre Elección (MLE) — Deducible fijo según tramo

Está dirigida a afiliados de Fonasa B, C o D. El paciente elige libremente la clínica privada donde desea operarse. Fonasa cubre la mayor parte del costo y el paciente paga un deducible único, según su tramo.

Los montos del deducible para 2026 son:

Cómo acceder al SAP Fonasa 2026 paso a paso

Por Modalidad MAI (automática):

Consulta en tu hospital o centro de salud público y solicita la derivación para una de las cirugías priorizadas El establecimiento te ingresa a la Lista de Espera No GES del sistema público Fonasa revisa la lista y te contacta directamente cuando tu caso es priorizado Aceptas la derivación al prestador privado en convenio asignado Recibes la cirugía con Copago Cero

Por Modalidad MLE (libre elección):

Obtén una orden médica de un especialista en Traumatología y Ortopedia con la indicación quirúrgica para endoprótesis de rodilla o cadera Ingresa a sap.fonasa.gob.cl con tu ClaveÚnica y reserva tu cupo seleccionando la clínica privada de tu preferencia Tienes 5 días hábiles para acudir a la clínica y adquirir el bono SAP Pagas el deducible único según tu tramo de Fonasa Recibes la cirugía en la clínica elegida

También puedes realizar la solicitud en una sucursal presencial de Fonasa o llamando al 600 360 7777.