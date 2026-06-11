Aguas Andinas anuncia extensos cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas
La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas.
La compañía indicó que las comunas afectadas son: Conchalí y La Florida.
Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM
- Conchalí: Desde las 15:00 horas del jueves 11 de junio hasta las 06:00 del viernes 12.
- La Florida: Desde las 15:00 horas del jueves 11 de junio hasta las 03:00 del viernes 12.