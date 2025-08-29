Fiesta de la Primavera en el MIM: Revisa cómo obtener entradas gratis - Chilevisión

La Banda Conmoción, talleres circenses y nuevos talleres en los distintos espacios del museo, serán parte de la oferta de este evento que se realizará el sábado 6 de septiembre. Las entrada al MIM para este día se entregarán de forma online.

Para festejar en familia la llegada de la primavera, el Museo Interactivo Mirador MIM) organizará su primera Fiesta de la Primavera, un encuentro para el que se entregarán 5 mil entradas gratuitas.

La fiesta se realizará el sábado 6 de septiembre y quienes asistan podrán disfrutar durante un día completo del MIM, el Museo Interactivo de la Astronomía y una serie de actividades especiales vinculadas con la identidad cultural nacional, que serán el preámbulo perfecto para las Fiestas Patrias.

La jornada contará con la presentación de La Banda Conmoción y se montará una Carpa de Circo con talleres de Casa Payaso, además en el parque que rodea al MIM podrán participar de un taller de confección de volantines y del recorrido de una organillera y chinchinera.

Entradas gratuitas para Fiesta de la Primavera en el MIM

Las entradas gratuitas para la primera Fiesta de la Primavera del MIM se entregarán de forma online todos los días entre el martes 2 y el viernes 5 de septiembre a las 16:00 horas, a través del Carro de Compras del sitio www.mim.cl y hasta agotar los cupos disponibles.