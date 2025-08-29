 Fiesta de la Primavera en el MIM: Revisa cómo obtener entradas gratis - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 12:55

Fiesta de la Primavera en el MIM: Revisa cómo obtener entradas gratuitas

La Banda Conmoción, talleres circenses y nuevos talleres en los distintos espacios del museo, serán parte de la oferta de este evento que se realizará el sábado 6 de septiembre. Las entrada al MIM para este día se entregarán de forma online.

Publicado por CHV Noticias

Para festejar en familia la llegada de la primavera, el Museo Interactivo Mirador MIM) organizará su primera Fiesta de la Primavera, un encuentro para el que se entregarán 5 mil entradas gratuitas.

La fiesta se realizará el sábado 6 de septiembre y quienes asistan podrán disfrutar durante un día completo del MIM, el Museo Interactivo de la Astronomía y una serie de actividades especiales vinculadas con la identidad cultural nacional, que serán el preámbulo perfecto para las Fiestas Patrias.

La jornada contará con la presentación de La Banda Conmoción y se montará una Carpa de Circo con talleres de Casa Payaso, además en el parque que rodea al MIM podrán participar de un taller de confección de volantines y del recorrido de una organillera y chinchinera.

Entradas gratuitas para Fiesta de la Primavera en el MIM

Las entradas gratuitas para la primera Fiesta de la Primavera del MIM se entregarán de forma online todos los días entre el martes 2 y el viernes 5 de septiembre a las 16:00 horas, a través del Carro de Compras del sitio www.mim.cl y hasta agotar los cupos disponibles.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025

“Ya no aguanto más”: Emilia Dides contó la regla que le impuso a Sammis Reyes por síntoma del embarazo

La ex Miss Universo Chile, quien está esperando su primer hijo con Sammis Reyes, se quejó en redes sociales por un síntoma y pidió ayuda a sus seguidoras.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025