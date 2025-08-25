Ahora: Estas son las cuatro comunas de la región de Valparaíso que tienen corte de luz - Chilevisión

La empresa informó la interrupción de suministro en sectores de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quillota y San Felipe. Revisa acá sectores afectados y horarios de reposición.

Una serie de cortes de luz programados están afectando en este momento a la región de Valparaíso, según lo informado por la empresa Chilquinta.

Esto porque la compañía, encargada de la distribución de electricidad en parte importante de la región, fijó trabajos en distintas zonas.

En total, son seis los sectores afectados distribuidos en cuatro comunas: Viña del Mar, Valparaíso, Quillota y San Felipe, con horarios de reposición ya anunciados. Entérate acá de los lugares afectados y programación.

Valparaíso. Lunes 25 de agosto desde las 09:00 hasta las 15:45 horas.

Valparaíso. Lunes 25 de agosto desde las 09:00 hasta las 16:30 horas.

Viña del Mar. Lunes 25 de agosto desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.

Quillota. Lunes 25 de agosto desde las 09:30 hasta las 12:00 horas.

San Felipe. Lunes 25 de agosto desde las 10:00 hasta las 14:30 horas.