Entrega hasta casi $13 millones: Conoce los requisitos al subsidio para comprar una vivienda

El aporte base del Estado en este beneficio es de 314 UF ($12.810.750). Revisa a continuación todos los detalles.

El Ministerio de Vivienda presenta una serie de beneficios destinados a disminuir la vulnerabilidad social y necesidad habitacional en el país.

Ahí surge el Subsidio para comprar una vivienda construida de hasta 950 UF DS49 , donde el aporte del Estado está compuesto por un subsidio base de 314 UF ($12.810.750)

Este importante aporte puede aumentar según la ubicación geográfica de la vivienda y subsidios complementarios que dependen de las características del grupo familiar que postula y la vivienda que se espera comprar.





Requisitos para postular a este beneficio

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros con permanencia definitiva y Certificado de Permanencia Definitiva (emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o por Policía de Investigaciones de Chile).

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 40% más vulnerable de la población.

Acreditar en el RSH un grupo familiar. No pueden postular personas solas (familias unipersonales) excepto los Adultos Mayores, viudos/as o aquellas que tengan un grado de discapacidad (acreditada ante el COMPIN), calidad de indígenas o sean reconocidas en el Informe Valech.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con un ahorro mínimo de 10 UF, a más tardar el último día hábil del mes anterior a la postulación.

Paso a paso para poder postular