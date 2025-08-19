 Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago para este miércoles 20: Revisa horarios y sectores - Chilevisión
19/08/2025 16:49

Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago para este miércoles 20: Revisa horarios y sectores

La compañía eléctrica realizará trabajos programados en terreno que provocarán la interrupción del suministro de energía.

La empresa Enel, encargada de la distribución de electricidad en gran parte de la ciudad de Santiago, anunció cortes programados de luz para este miércoles 20 de agosto. 

¿El motivo? La compañía realizará trabajos programados en terreno que provocarán la interrupción del suministro de energía.

En total, serán ocho las comunas afectadas: Conchalí, Cerrillos, La Florida, San Joaquín, Santiago, Recoleta, Ñuñoa y Las Condes. 

Enel anuncia corte de luz para ocho comunas de Santiago este miércoles 

  • Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

  • Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas. 

