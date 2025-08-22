 Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago para este fin de semana: Revisa horarios y sectores - Chilevisión
Minuto a minuto
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado “Destinados a la reflexión...”: Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 18:26

Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago para este fin de semana: Revisa horarios y sectores

La compañía eléctrica realizará trabajos programados en terreno que provocarán la interrupción del suministro de energía durante el sábado y domingo.

La empresa Enel, encargada de la distribución de electricidad en gran parte de la ciudad de Santiago, anunció cortes programados de luz para este fin de semana. 

La compañía informó que esto se deberá a trabajos programados en terreno, lo que provocará la interrupción del suministro de energía.

En total, serán ocho las comunas afectadas: Conchalí, Independencia, La Florida, San Miguel, Providencia, Vitacura, Pudahuel y Estación Central. 

Enel anuncia corte de luz para ocho comunas de Santiago este fin de semana

Sábado 23 de agosto

  • Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • La Florida: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

  • La Florida: Desde las 10:30 hasta las 14.30 horas.

  • La Florida: Desde las 14:30 hasta las 18:30 horas.

  • La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

  • San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

  • Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 24 de agosto

  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Estación Central: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

“Era eso o puñaladas hasta morir”: Hincha de la U relató salto al vacío desde estadio de Independiente

El joven detalló su actuar y explicó que se lanzó desde la tribuna para evitar ataques mayores de los barristas argentinos que irrumpieron en el sector.

22/08/2025

Cráneos humanos en inmueble masón: Todo lo que se sabe sobre el hallazgo

Desde la Gran Logia de Chile emitieron un comunicado en el que rechazaron "cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

22/08/2025

“No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

22/08/2025

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025