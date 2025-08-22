Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago para este fin de semana: Revisa horarios y sectores - Chilevisión

La compañía eléctrica realizará trabajos programados en terreno que provocarán la interrupción del suministro de energía durante el sábado y domingo.
La empresa Enel, encargada de la distribución de electricidad en gran parte de la ciudad de Santiago, anunció cortes programados de luz para este fin de semana.
La compañía informó que esto se deberá a trabajos programados en terreno, lo que provocará la interrupción del suministro de energía.
En total, serán ocho las comunas afectadas: Conchalí, Independencia, La Florida, San Miguel, Providencia, Vitacura, Pudahuel y Estación Central.
Sábado 23 de agosto
Domingo 24 de agosto