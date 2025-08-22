Enel informa corte de luz en ocho comunas de Santiago para este fin de semana: Revisa horarios y sectores - Chilevisión

La compañía eléctrica realizará trabajos programados en terreno que provocarán la interrupción del suministro de energía durante el sábado y domingo.

La empresa Enel, encargada de la distribución de electricidad en gran parte de la ciudad de Santiago, anunció cortes programados de luz para este fin de semana.

La compañía informó que esto se deberá a trabajos programados en terreno, lo que provocará la interrupción del suministro de energía.

En total, serán ocho las comunas afectadas: Conchalí, Independencia, La Florida, San Miguel, Providencia, Vitacura, Pudahuel y Estación Central.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Enel anuncia corte de luz para ocho comunas de Santiago este fin de semana

Sábado 23 de agosto

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 14.30 horas.

La Florida: Desde las 14:30 hasta las 18:30 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 24 de agosto

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.