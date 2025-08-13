 Siete comunas de Santiago sufrirán corte de luz este jueves 14 de agosto: Revisa sectores y horarios - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/08/2025 16:46

Enel informa corte de luz en 7 comunas de Santiago este jueves 14: Revisa sectores y horarios

La compañía avisó que habrá interrupciones de suministro eléctrico por varias horas en distintos puntos de la capital. Revisa sectores afectados y horarios de los cortes.

Publicado por CHV Noticias

La empresa Enel, a cargo de gran parte de la distribución de energía eléctrica en la región Metropolitana, anunció que habrá corte de luz en Santiago este jueves 14 de agosto. 

Cada día, la compañía efectúa trabajos programados en distintas zonas de la capital, buscando mejorar la calidad del servicio. Este jueves no será la excepción.

Las labores se llevarán a cabo en 7 comunas, que serán: Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Cerro Navia, San Miguel, La Florida y Lampa, donde sus habitantes experimentarán cortes de energía.

Corte de luz para Santiago este jueves 14 de agosto: Revisa sectores y horarios

  • Lo Barnechea. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

  • Las Condes. Jueves 14 de agosto desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

  • Las Condes. Jueves 14 de agosto desde las 14:00 hasta las 15:00.

  • Las Condes. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30.

  • Las Condes. Jueves 14 de agosto desde las 15:30 hasta las 16:30.

  • Ñuñoa. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30.

  • Ñuñoa. Jueves 14 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00.

  • Cerro Navia. Jueves 14 de agosto desde las 00:00 hasta las 06:00.

  • San Miguel. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30.

  • La Florida. Jueves 14 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00.

  • La Florida. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 13:30.

  • Lampa. Jueves 14 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00.

¿Dudas sobre las zonas afectadas? En el sitio web de Enel (clic aquí) puedes consultar por direcciones específicas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

4 bonos y beneficios del gobierno para personas cesantes en busca de empleo en agosto 2025

Lo último

Lo más visto

La desconocida declaración de conserje que puede dar un vuelco al crimen del “Rey de Meiggs”

Según asegura la defensa del imputado Wilson Verdugo, este testimonio cuestiona la teoría de la Fiscalía sobre una millonaria deuda como presunto móvil del crimen de José Felipe Reyes.

12/08/2025

“Una jugarreta”: Revelan giro total que tendría “avergonzada” a Raquel Argandoña tras denuncia de robo

El periodista Sergio Rojas aseguró que hubo un vuelco en el caso, pues señaló que el reloj apareció y no en el avión donde la panelista de farándula acusó que fue robado.

12/08/2025

36 disparos en minutos: Hombre fue asesinado en balacera en La Pintana

Según detallaron desde Carabineros, la víctima falleció tras ser abordada por un grupo de desconocidos y mantenía antecedentes policiales.

12/08/2025

“Intentaron destruirme”: Steffi Méndez busca enfrentar al padre de su hijo ante la justicia sueca

A través de Instagram, la influencer radicada en Estocolmo afirmó que "en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado".

12/08/2025