Siete comunas de Santiago sufrirán corte de luz este jueves 14 de agosto: Revisa sectores y horarios - Chilevisión

La compañía avisó que habrá interrupciones de suministro eléctrico por varias horas en distintos puntos de la capital. Revisa sectores afectados y horarios de los cortes.

La empresa Enel, a cargo de gran parte de la distribución de energía eléctrica en la región Metropolitana, anunció que habrá corte de luz en Santiago este jueves 14 de agosto.

Cada día, la compañía efectúa trabajos programados en distintas zonas de la capital, buscando mejorar la calidad del servicio. Este jueves no será la excepción.

Las labores se llevarán a cabo en 7 comunas, que serán: Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Cerro Navia, San Miguel, La Florida y Lampa, donde sus habitantes experimentarán cortes de energía.

Corte de luz para Santiago este jueves 14 de agosto: Revisa sectores y horarios

Lo Barnechea. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Las Condes. Jueves 14 de agosto desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Las Condes. Jueves 14 de agosto desde las 14:00 hasta las 15:00.

Las Condes. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30.

Las Condes. Jueves 14 de agosto desde las 15:30 hasta las 16:30.

Ñuñoa. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30.

Ñuñoa. Jueves 14 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00.

Cerro Navia. Jueves 14 de agosto desde las 00:00 hasta las 06:00.

San Miguel. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30.

La Florida. Jueves 14 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00.

La Florida. Jueves 14 de agosto desde las 10:30 hasta las 13:30.

Lampa. Jueves 14 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00.

¿Dudas sobre las zonas afectadas? En el sitio web de Enel (clic aquí) puedes consultar por direcciones específicas.